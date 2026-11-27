Audi Q7 2011 року. Фото: netcarshow.com

Під час купівлі автомобіля на кілька років варто заздалегідь оцінити, наскільки легко його вдасться перепродати в майбутньому. Фахівці вивчили 76 385 оголошень на AUTO.RIA, які вперше з'явилися в серпні 2026 року. За два місяці у продажу знову фіксували майже половину з цих машин (47,5%). Швидкість пошуку покупця напряму залежить від цінового сегмента та престижності марки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Дорогий сегмент

Дослідження довело прямий зв'язок між вартістю транспорту та терміном очікування нового власника. У бюджетному сегменті до 5000 доларів понад 60 днів у пропозиції залишалися лише 36,2% машин.

У категорії від 5000 до 10 000 доларів частка тривалого продажу зросла до 44,1%, а в межах 10 000–20 000 доларів сягнула 52,7%. Серед варіантів за 20 000–30 000 доларів через два місяці не продалися 57,9% автомобілів. Найгірша ситуація спостерігається в сегменті понад 30 000 доларів, де цей показник становить 64,2%.

Лідери антирейтингу

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Серед 47 популярних моделей найдовше затримуються у продажу великі преміальні кросовери та бізнес-седани. Абсолютним рекордсменом став Audi Q7, адже через два місяці в оголошеннях залишалися 62,7% таких машин. Трохи кращі результати показали BMW X5 з часткою 61,2% та Volkswagen Touareg з показником 59,9%.

До списку моделей з повільним перепродажем також потрапили BMW X3 (57,8%), Audi Q5 (56,8%) та Audi A6 (56,5%). Покупці таких машин дуже прискіпливо перевіряють технічний стан, реальний пробіг та вартість майбутнього обслуговування.

Навіть вигідна купівля преміального кросовера на вторинному ринку не гарантує швидкого повернення грошей через кілька років. Широкий вибір комплектацій та складні двигуни змушують майбутніх клієнтів довго вагатися. Через це власникам доводиться або чекати місяцями, або суттєво знижувати ціну.

Масові конкуренти

Популярні автомобілі масового сегмента знаходять нових господарів помітно швидше. Через 60 днів у продажу залишалися 49% Volkswagen Passat, 42,8% Skoda Octavia та лише 39,5% Volkswagen Golf.

Проста конструкція двигунів та доступність сервісу суттєво розширюють коло потенційних покупців. Проте висока конкуренція на ринку теж диктує свої правила. Якщо власник завищив вартість або машина має технічні дефекти після аварій, навіть популярний хетчбек зависне в оголошеннях надовго.

Щоб виключити вплив віку та бюджету, окремо порівняли автомобілі 2015–2019 років випуску в межах від 15 000 до 30 000 доларів. Навіть за однакових фінансових умов різниця між моделями виявилася дуже відчутною.

Серед таких машин частка тривалого продажу у BMW X5 сягнула 66,5%, а в Audi Q7 зупинилася на позначці 59,5%. Простіші японські кросовери показали значно вищу ліквідність: у Mazda CX-5 цей показник становив 53,3%, а в Toyota RAV4 опустився до 45,5%.

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі та найгірші роки випуску Audi Q5. Експерти проаналізували статистику поломок, відгуки власників та рейтинги надійності різних генерацій автомобіля.

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