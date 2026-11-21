Двигатель EJ255. Фото: caranddriver.com

Несмотря на высокую общую надежность бренда, отдельные двигатели Subaru заслужили плохую репутацию. Оппозитные агрегаты серии EJ прославились регулярным пробиванием прокладок головки блока цилиндров, особенно в версиях объемом 2,5 л. Утечки антифриза и масла оказались лишь верхушкой айсберга технических проблем этой линейки двигателей. Эксперты разобрали другие критические уязвимости, приводящие к капитальному ремонту.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Недостаток масла

Одним из самых опасных недостатков двигателей EJ стало разрушение вкладышей коленчатого вала из-за нехватки смазки, грязи или нарушенных монтажных зазоров. Масштаб дефекта оказался настолько серьезным, что в марте 2019 года производитель был вынужден продлить гарантию на спорткары Subaru WRX 2012–2014 годов и Subaru STI 2012–2017 годов выпуска.

Главным виновником падения давления масла часто становится заводской маслоприемник, через который масло поступает из поддона в насос. В месте пайки этой трубки нередко появляются трещины, в которые начинает подсасываться воздух вместо масла. В результате смазочная пленка исчезает, детали быстро изнашиваются, а внезапная потеря давления способна мгновенно заклинить двигатель.

Опасная стружка

Помимо конструктивных просчетов, двигатели серии EJ очень чувствительны к чистоте внутренних каналов после любых предыдущих поломок. Даже если владелец заменил поврежденные детали, мелкая металлическая стружка часто остается внутри системы смазки.

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Эти твёрдые частицы легко попадают в шестерни распределительных валов и узлы системы активного управления клапанами AVCS. Поскольку механизм регулирует фазы газораспределения с помощью давления масла, малейшее засорение узких каналов сразу сбивает его работу.

Из-за грязи в системе двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, теряет мощность и с задержкой реагирует на педаль газа. В результате владельцу приходится платить не только за прочистку масляных магистралей, но и за повторную замену дорогостоящих компонентов привода.

Ранее Новини.LIVE писали, действительно ли оппозитные двигатели Subaru более долговечны, чем другие моторы. Многие поклонники марки убеждены именно в этом.

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