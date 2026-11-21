Двигун EJ255. Фото: caranddriver.com

Попри високу загальну надійність бренду, окремі двигуни Subaru здобули погану репутацію. Опозитні агрегати серії EJ прославилися регулярним пробиттям прокладок головки блока циліндрів, особливо у версіях об'ємом 2,5 л. Витоки антифризу та оливи виявилися лише верхівкою технічних проблем цієї лінійки моторів. Експерти розібрали інші критичні вразливості, які призводять до капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Масляне голодування

Однією з найнебезпечніших вад моторів EJ стало руйнування вкладишів колінчастого вала через нестачу мастила, бруд або порушені монтажні зазори. Масштаб дефекту виявився настільки серйозним, що у березні 2019 року виробник мусив подовжити гарантію на спорткари Subaru WRX 2012–2014 років та Subaru STI 2012–2017 років випуску.

Головним винуватцем падіння тиску оливи часто стає заводський маслоприймач, через який мастило потрапляє з піддона до помпи. У місці паяння цієї трубки нерідко з'являються тріщини, куди починає підсмоктувати повітря замість оливи. У результаті мастильна плівка зникає, деталі швидко зношуються, а раптова втрата тиску здатна миттєво заклинити двигун.

Небезпечна стружка

Крім конструктивних прорахунків, мотори серії EJ дуже чутливі до чистоти внутрішніх каналів після будь-яких попередніх поломок. Навіть якщо власник замінив пошкоджені деталі, дрібна металева стружка часто залишається всередині системи змащення.

Читайте також:

Ці тверді частинки легко потрапляють у шестерні розподільних валів та вузли системи активного керування клапанами AVCS. Позаяк механізм регулює фази газорозподілу за допомогою тиску оливи, найменше засмічення вузьких каналів одразу збиває його роботу.

Через бруд у системі двигун починає нерівно працювати на холостому ходу, втрачає потужність і реагує на педаль газу з затримкою. У підсумку власнику доводиться платити не лише за чищення масляних магістралей, а й за повторну заміну дорогих компонентів приводу.

Раніше Новини.LIVE писали, чи справді опозитні двигуни Subaru довговічніші за інші мотори. Багато шанувальників марки переконані саме у цьому.

Також читайте, чи варто купувати Subaru Legacy з пробігом. Відповідає відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер.