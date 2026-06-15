Какая страна производит лучшие автомобили

Автомобили разных производителей в городе. Фото: Новини.LIVE

Покупка автомобиля всегда требует понимания его внутренней философии, ведь каждый мировой производитель делает акцент на определенных характеристиках. Одни компании стараются обеспечить покупателю максимальную надежность, другие фокусируются на отличной управляемости, высоком уровне комфорта или образцовой шумоизоляции. В процессе выбора идеального транспортного средства водителям неизбежно приходится идти на определенные компромиссы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Европейский прагматизм

Французские автомобили завоевали уважение на рынке прежде всего благодаря своим выносливым и очень экономичным дизельным двигателям. Покупая такую машину, владелец получает свежий год выпуска и щедрое опциональное оснащение за привлекательные деньги. Однако французскую технику нельзя назвать простой в обслуживании, поскольку сложная конструкция ходовой части и замысловатое расположение элементов управления в салоне часто исключают возможность самостоятельного ремонта в гараже. Общая оценка французского автопрома составляет 6,5 звезды из 10.

Volvo предлагает водителям совершенно иной уровень ощущения прочности автомобиля, что проявляется в тяжелых дверях, глухом звуке закрывающегося капота и образцовой тишине. Машины из Швеции демонстрируют феноменальную устойчивость к появлению ржавчины и качественные материалы отделки салона. Линейка двигателей состоит из ресурсных бензиновых и дизельных агрегатов, где вместо сложных цепей ГРМ используется обычный ремень. Единственным серьезным минусом марки является дефицит специфических электронных блоков и оригинальных элементов мультимедиа на разборках. Шведские автомобили получают высокие 9 баллов из 10.

Азиатские контрасты

Автомобили из Южной Кореи никогда не позиционировали себя как дорогой премиум, но и не сдвигались в сегмент бедного масс-маркета. Бренды Kia и Hyundai завоевали любовь народа благодаря старым атмосферным двигателям объемом 1,4 и 1,6 л, которые в паре с классическими автоматами способны пройти более 350 000–450 000 км. Корейские дизели объемом 2 и 2,2 л также считаются очень удачными и надежными. За вполне адекватную стоимость покупателю предлагают новые кроссоверы с полным набором современных опций, включая вентиляцию сидений, камеры и панорамные крыши.

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Главным провалом корейских инженеров стали бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 л серии GDI, выпущенные до 2017 года. Эти силовые установки массово страдали от появления задиров в цилиндрах и сильного аппетита к маслу, из-за чего могли полностью заклинить еще до преодоления первой сотни тысяч километров. Даже более поздние модернизации не смогли полностью искоренить этот заводской дефект. Также практически все корейские модели традиционно грешат слабой акустической изоляцией салона и довольно сдержанным дизайном интерьера, что приносит им итоговые 6,5 баллов из 10.

Настоящим технологическим вызовом для рынка стали китайские электромобили, которые привлекают покупателей невероятно низкими ценами. Они поражают футуристическим оснащением и высоким уровнем комфорта, однако их эксплуатационные характеристики на больших пробегах до сих пор остаются полной загадкой. Владельцы таких машин сталкиваются с проблемой поиска кузовных деталей и элементов оптики даже в случае мелких дорожных происшествий. Из-за высоких рисков и стремительной потери стоимости китайские авто получают лишь 5 баллов из 10.

Мировые гиганты

Машины с американских страховых аукционов позволяют приобрести автомобиль максимально свежего года выпуска по самой низкой цене на рынке. Покупателям предлагаются преимущественно бензиновые или гибридные версии легковых автомобилей и кроссоверов, которые имеют простую и выносливую конструкцию подвески. Отдельным крупным классом выступают рамные внедорожники с объемными двигателями, усиленными коробками передач и постоянным полным приводом. Минусом американского автопрома является заметная экономия на качестве отделочного пластика и посредственная шумоизоляция. Экспертная оценка американских машин равна 7 баллам из 10.

Японские автомобили пользуются самым высоким уровнем доверия среди водителей всего мира благодаря своей феноменальной надежности. Инженеры не пытаются часто внедрять кардинально новые технологии, а предпочитают годами оттачивать и модернизировать старые проверенные узлы. Покупать японскую технику стоит именно с бензиновыми двигателями или фирменными гибридными системами. Слабой стороной брендов является откровенно экономная шумоизоляция и склонность элементов подвески к быстрому покрытию рыжим налетом ржавчины под воздействием зимних реагентов. Надежные японские машины заслуживают 8 баллов из 10.

Немецкий автопром много лет удерживает лидерство благодаря идеальной точности сборки кузовных панелей, качественным материалам и безупречной управляемости. Главное преимущество немецких машин заключается в абсолютной доступности любых запчастей и наличии огромного количества профильных сервисов в каждом уголке страны. Современные двигатели и коробки передач после многочисленных модернизаций избавились от прежних "детских болезней". Несмотря на высокую конструктивную сложность компонентов, немецкие автомобили получают высокую оценку 8,5 баллов из 10.

Общий рейтинг стран

Швеция: 9 баллов из 10. Германия: 8,5 баллов из 10. Япония: 8 баллов из 10. США: 7 баллов из 10. Южная Корея: 6,5 баллов из 10. Франция: 6,5 баллов из 10. Китай: 5 баллов из 10.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг автомобилей по долговечности на дорогах. Эти данные основаны на анализе миллионов транспортных средств и демонстрируют существенный разрыв между лидерами отрасли и премиальными производителями.

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