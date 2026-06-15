Яка країна виробляє найкращі автомобілі

Автомобілі різних виробників у місті. Фото: Новини.LIVE

Купівля автомобіля завжди вимагає розуміння його внутрішньої філософії, адже кожен світовий виробник робить акцент на певних характеристиках. Одні компанії намагаються дати покупцеві максимальну надійність, інші фокусуються на гострій керованості, високому рівні комфорту чи зразковій шумоізоляції. У процесі вибору ідеального транспортного засобу водіям неминуче доводиться йти на певні компроміси.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Європейський прагматизм

Французькі автомобілі завоювали повагу на ринку насамперед завдяки своїм витривалим та дуже ощадливим дизельним двигунам. Купуючи таку машину, власник отримує свіжий рік випуску та щедре опціональне оснащення за привабливі гроші. Проте французьку техніку не можна назвати простою в обслуговуванні, позаяк складна конструкція ходової частини та мудроване розташування елементів керування в салоні часто виключають можливість самостійного ремонту в гаражі. Загальна оцінка французького автопрому становить 6,5 зірок з 10.

Volvo пропонує водіям зовсім інший рівень відчуття міцності автомобіля, що проявляється у важких дверях, глухих звуках закривання капота та зразковій тиші. Машини зі Швеції демонструють феноменальну стійкість до появи іржі та якісні матеріали оздоблення салону. Лінійка двигунів складається з ресурсних бензинових та дизельних агрегатів, де замість складних ланцюгів ГРМ використовується звичайний ремінь. Єдиним серйозним мінусом марки є дефіцит специфічних електронних блоків та оригінальних елементів мультимедіа на розбірках. Шведські автомобілі отримують високі 9 балів з 10.

Азійські контрасти

Автомобілі з Південної Кореї ніколи не позиціонували себе як дорогий преміум, але й не зсувалися в сегмент бідного мас-маркету. Бренди Kia та Hyundai отримали народну любов завдяки старим атмосферним моторам об'ємом 1,4 та 1,6 л, які у парі з класичними автоматами здатні виходити понад 350 000–450 000 км. Корейські дизелі об'ємом 2 та 2,2 л також вважаються дуже вдалими та передбачуваними. За цілком адекватну вартість покупцеві пропонують свіжі кросовери з повним набором сучасних опцій, включаючи вентиляцію сидінь, камери та панорамні дахи.

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Головним провалом корейських інженерів стали бензинові двигуни об'ємом 2 та 2,4 л серії GDI, випущені до 2017 року. Ці силові установки масово страждали від появи задирів у циліндрах та сильного оливного апетиту, через що могли повністю заклинити ще до подолання першої сотні тисяч кілометрів. Навіть пізніші модернізації не змогли повністю викорінити цей заводський дефект. Також практично всі корейські моделі традиційно грішать слабкою акустичною ізоляцією салону та досить стриманим дизайном інтер'єру, що приносить їм підсумкові 6,5 балів з 10.

Справжнім технологічним викликом для ринку стали китайські електромобілі, які приваблюють покупців неймовірно низькими цінами. Вони вражають футуристичним оснащенням та високим рівнем комфорту, проте їхні експлуатаційні характеристики на великих пробігах досі залишаються повною загадкою. Власники таких машин стикаються з проблемою пошуку кузовних деталей та елементів оптики навіть у разі дрібних дорожніх пригод. Через високі ризики та стрімку втрату вартості китайські авто отримують лише 5 балів з 10.

Світові гіганти

Машини з американських страхових аукціонів дозволяють отримати максимально свіжий рік випуску за найнижчою ціною на ринку. Покупцям пропонуються переважно бензинові або гібридні версії легковиків та кросоверів, які мають просту та витривалу конструкцію підвіски. Окремим великим класом виступають рамні позашляховики з об'ємними двигунами, посиленими коробками передач та постійним повним приводом. Мінусом американського автопрому є помітна економія на якості оздоблювального пластику та посередня шумоізоляція. Експертна оцінка американських машин дорівнює 7 балам з 10.

Японські автомобілі користуються найвищим рівнем довіри серед водіїв усього світу завдяки своїй феноменальній надійності. Інженери не намагаються часто впроваджувати кардинально нові технології, а воліють роками відточувати та модернізувати старі перевірені вузли. Купувати японську техніку варто саме з бензиновими моторами чи фірмовими гібридними системами. Слабкою стороною брендів є відверто економна шумоізоляція та схильність елементів підвіски до швидкого покриття рудим нальотом іржі під впливом зимових реагентів. Надійні японські машини заслуговують на 8 балів з 10.

Німецький автопром багато років утримує лідерство завдяки ідеальній точності збирання кузовних панелей, якісним матеріалам та бездоганній керованості. Головна перевага німецьких машин полягає в абсолютній доступності будь-яких запчастин та наявності величезної кількості профільних сервісів у кожному куточку країни. Сучасні двигуни та коробки передач після численних модернізацій позбулися минулих дитячих хвороб. Попри високу конструктивну складність компонентів, німецькі автомобілі отримують високу оцінку 8,5 балів з 10.

Загальний рейтинг країн

Швеція: 9 балів з 10. Німеччина: 8,5 балів з 10. Японія: 8 балів з 10. США: 7 балів з 10. Південна Корея: 6,5 балів з 10. Франція: 6,5 балів з 10. Китай: 5 балів з 10.

Раніше Новини.LIVE представляли рейтинг автомобілів за довговічністю на дорогах. Ці дані базуються на аналізі мільйонів транспортних засобів та демонструють суттєвий розрив між лідерами галузі та преміальними виробниками.

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