Какая опасность скрывается на дне топливного бака дизельного авто

Дата публикации 21 ноября 2025 15:20
обновлено: 15:38
Водителей предупредили об опасности на дне топливного бака дизельного авто
Отверстие под заливной горловиной топливного бака авто. Фото: capitalone.com

Даже незначительное количество воды в топливном баке является реальной угрозой для двигателя и всей топливной системы автомобиля. Эта проблема может привести к коррозии, ухудшению работы силового агрегата и, как следствие, к серьезной и дорогостоящей поломке.

Об этом написал Moto.

Симптомы воды в топливе

Если в баке присутствует вода, можно заметить:

  • трудности с запуском двигателя, особенно в холодные дни или утром;
  • неравномерную работу силового агрегата, рывки, потерю мощности, более громкие звуки;
  • увеличенный расход топлива;
  • худшую реакцию на нажатие педали газа.

В дизельных двигателях дополнительно могут проявляться частое засорение топливного фильтра, признаки коррозии топливной системы и появление частиц ржавчины.

Последствия игнорирования проблемы

Со временем вода способна нанести гораздо более серьезный вред, что приводит к:

  • коррозии топливного бака, топливных трубопроводов и металлических компонентов системы;
  • повреждению топливного насоса, так как вода обеспечивает недостаточную смазку по сравнению с топливом;
  • выходу из строя форсунок.

В наиболее критических случаях вода может заполнить камеру сгорания, что потенциально ведет к серьезной крупной поломке двигателя.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
