Замерзшие тормоза зимой: как разблокировать авто и избежать повреждений

Низкие температуры и повышенная влажность часто приводят к блокировке колес автомобиля из-за замерзания тормозных узлов. Правильная техника парковки и своевременное просушивание механизмов позволяют избежать повреждений трансмиссии и сохранить время водителя утром.

Причины замерзания

Главным фактором возникновения проблемы является накопление конденсата или остатков воды на рабочих поверхностях тормозной системы. После передвижения по мокрым дорогам или из-за таяния снега влага задерживается на дисках и барабанах, быстро превращаясь в лед во время ночного снижения температуры от 0 °C.

Специалисты отмечают, что коротким поездкам присущ повышенный риск замерзания. Тормоза в таких условиях просто не успевают достичь температуры, необходимой для полного испарения жидкости. Именно остаточная влага становится тем клеем, который соединяет колодку с диском во время длительной стоянки.

Разблокировка колес

Когда двигатель работает, а транспортное средство не трогается с места при отпущенном стояночном тормозе, вероятность замерзания максимальна. В таких случаях часто ощущается значительное сопротивление или слышен характерный глухой щелчок, свидетельствующий о попытке металлических частей отсоединиться ото льда.

Специалисты предостерегают от интенсивного нажатия на педаль газа для выхода из ситуации. Резкая нагрузка способна повлечь за собой разрыв троса ручника или повреждение фрикционного слоя колодок. Эксперты рекомендуют применять метод раскачивания автомобиля вперед и назад без резких ускорений для механического разрушения ледяного слоя. Дополнительно можно прогреть авто дольше, чтобы тепло от выхлопной системы постепенно передалось механизмам.

Эффективная профилактика

Во избежание неприятностей с утра стоит придерживаться простых правил эксплуатации. После посещения мойки или проезда глубоких луж необходимо несколько раз интенсивно затормозить до полной остановки, что позволит системе просохнуть благодаря теплу от трения. Изношенные колодки удерживают влагу значительно сильнее, поэтому их состояние требует особого контроля.

Также рекомендуется избегать парковки в глубоких сугробах, где снег может попасть непосредственно в тормозной узел. Во время длительной остановки в экстремальные холода лучше отказаться от использования стояночного тормоза, оставляя машину на включенной передаче. Внимательность к мелочам и отказ от принципа "само как-то высохнет" позволят избежать сложных ситуаций на дороге.