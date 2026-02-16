Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как зимой предотвратить примерзание тормозов автомобиля

Как зимой предотвратить примерзание тормозов автомобиля

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:00
Замерзшие тормоза зимой: как разблокировать авто и избежать повреждений
Замена тормозных колодок. Фото: freepik.com

Низкие температуры и повышенная влажность часто приводят к блокировке колес автомобиля из-за замерзания тормозных узлов. Правильная техника парковки и своевременное просушивание механизмов позволяют избежать повреждений трансмиссии и сохранить время водителя утром.

Об этом написал АвтоСвит.

Реклама
Читайте также:

Причины замерзания

Главным фактором возникновения проблемы является накопление конденсата или остатков воды на рабочих поверхностях тормозной системы. После передвижения по мокрым дорогам или из-за таяния снега влага задерживается на дисках и барабанах, быстро превращаясь в лед во время ночного снижения температуры от 0 °C.

Специалисты отмечают, что коротким поездкам присущ повышенный риск замерзания. Тормоза в таких условиях просто не успевают достичь температуры, необходимой для полного испарения жидкости. Именно остаточная влага становится тем клеем, который соединяет колодку с диском во время длительной стоянки.

Разблокировка колес

Когда двигатель работает, а транспортное средство не трогается с места при отпущенном стояночном тормозе, вероятность замерзания максимальна. В таких случаях часто ощущается значительное сопротивление или слышен характерный глухой щелчок, свидетельствующий о попытке металлических частей отсоединиться ото льда.

Специалисты предостерегают от интенсивного нажатия на педаль газа для выхода из ситуации. Резкая нагрузка способна повлечь за собой разрыв троса ручника или повреждение фрикционного слоя колодок. Эксперты рекомендуют применять метод раскачивания автомобиля вперед и назад без резких ускорений для механического разрушения ледяного слоя. Дополнительно можно прогреть авто дольше, чтобы тепло от выхлопной системы постепенно передалось механизмам.

Также читайте:

Какой бывает тормозная жидкость для автомобиля и когда ее следует менять

Почему не стоит давить на газ и тормоз одновременно

Эффективная профилактика

Во избежание неприятностей с утра стоит придерживаться простых правил эксплуатации. После посещения мойки или проезда глубоких луж необходимо несколько раз интенсивно затормозить до полной остановки, что позволит системе просохнуть благодаря теплу от трения. Изношенные колодки удерживают влагу значительно сильнее, поэтому их состояние требует особого контроля.

Также рекомендуется избегать парковки в глубоких сугробах, где снег может попасть непосредственно в тормозной узел. Во время длительной остановки в экстремальные холода лучше отказаться от использования стояночного тормоза, оставляя машину на включенной передаче. Внимательность к мелочам и отказ от принципа "само как-то высохнет" позволят избежать сложных ситуаций на дороге.

авто зима морозы проблемы советы автомобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации