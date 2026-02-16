Замерзлі гальма взимку: як розблокувати авто та уникнути пошкоджень

Заміна гальмівних колодок. Фото: freepik.com

Низькі температури та підвищена вологість часто призводять до блокування коліс автомобіля через замерзання гальмівних вузлів. Правильна техніка паркування та своєчасне просушування механізмів дозволяють уникнути пошкоджень трансмісії та зберегти час водія вранці.

Причини замерзання

Головним чинником виникнення проблеми є накопичення конденсату або залишків води на робочих поверхнях гальмівної системи. Після пересування мокрими дорогами або через танення снігу волога затримується на дисках та барабанах, швидко перетворюючись на лід під час нічного зниження температури від 0 °C.

Фахівці наголошують, що коротким поїздкам притаманний підвищений ризик замерзання. Гальма в таких умовах просто не встигають досягти температури, необхідної для повного випаровування рідини. Саме залишкова волога стає тим клеєм, що з’єднує колодку з диском під час тривалої стоянки.

Розблокування коліс

Коли двигун працює, а транспортний засіб не рушає з місця за умови відпущеного стоянкового гальма, ймовірність замерзання є максимальною. У таких випадках часто відчувається значний опір або чутно характерне глухе клацання, що свідчить про спробу металевих частин від’єднатися від льоду.

Фахівці застерігають від інтенсивного натискання на педаль газу для виходу з ситуації. Різке навантаження здатне спричинити розрив троса ручника або пошкодження фрикційного шару колодок. Експерти рекомендують застосовувати метод розгойдування автомобіля вперед та назад без різких прискорень для механічного руйнування крижаного шару. Додатково можна прогріти авто довше, щоб тепло від вихлопної системи поступово передалося механізмам.

Ефективна профілактика

Для уникнення неприємностей зранку варто дотримуватися простих правил експлуатації. Після відвідування мийки або проїзду глибоких калюж необхідно кілька разів інтенсивно загальмувати до повної зупинки, що дозволить системі просохнути завдяки теплу від тертя. Зношені колодки утримують вологу значно сильніше, тому їхній стан потребує особливого контролю.

Також рекомендується уникати паркування у глибоких заметах, де сніг може потрапити безпосередньо в гальмівний вузол. Під час тривалої зупинки в екстремальні холоди краще відмовитися від використання стоянкового гальма, залишаючи машину на увімкненій передачі. Уважність до дрібниць та відмова від принципу "саме якось висохне" дозволять уникнути складних ситуацій на дорозі.