Чому небезпечно натискати на газ та гальмо одночасно

Педалі в авто. Фото: jdpower.com

Щоб продовжити термін служби автоматичної коробки передач автомобіля, потрібно дотримуватись певних правил та уникати агресивного стилю водіння. Чому не можна одночасно натискати педалі гальма та газу на автомобілі з АКПП?

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Навантаження на коробку

Багато водіїв одночасно натискають педалі газу та гальма, намагаючись активно стартувати у такій спосіб, проте це збільшує навантаження на трансмісію, що прискорює знос механічних деталей та може призвести до виходу коробки з ладу.

Крім того, дуже небажано буксирувати важкі причепи або рухатися на перевантаженому автомобілі й при цьому прискорюватися або різко гальмувати. Навантаження на коробку передач у цьому випадку неминуче зросте, й вона просто не витримає такого тиску.

Інші поради з АКПП

При паркуванні на ухилі рекомендується спочатку активувати стоянкове гальмо й лише після цього перемикати коробку в режим Parking. Завдяки цьому мінімізується додатковий тиск на елементи трансмісії.

В холодну пору року не варто відразу після старту різко прискорюватися або гальмувати. Рух автомобіля перші декілька кілометрів повинен проходити в плавному режимі, щоб дати прогрітися всім вузлам та агрегатам, зокрема коробці передач.

Раніше ми писали, в яких автомобілях встановлені найненадійніші АКПП. Також експерти пояснили, як часто потрібно міняти гальмівні колодки та диски на авто.