Чому небезпечно натискати на газ та гальмо одночасно

Чому не варто тиснути на газ та гальмо одночасно
Щоб продовжити термін служби автоматичної коробки передач автомобіля, потрібно дотримуватись певних правил та уникати агресивного стилю водіння. Чому не можна одночасно натискати педалі гальма та газу на автомобілі з АКПП?
Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
Навантаження на коробку
Багато водіїв одночасно натискають педалі газу та гальма, намагаючись активно стартувати у такій спосіб, проте це збільшує навантаження на трансмісію, що прискорює знос механічних деталей та може призвести до виходу коробки з ладу.
Крім того, дуже небажано буксирувати важкі причепи або рухатися на перевантаженому автомобілі й при цьому прискорюватися або різко гальмувати. Навантаження на коробку передач у цьому випадку неминуче зросте, й вона просто не витримає такого тиску.
Інші поради з АКПП
При паркуванні на ухилі рекомендується спочатку активувати стоянкове гальмо й лише після цього перемикати коробку в режим Parking. Завдяки цьому мінімізується додатковий тиск на елементи трансмісії.
В холодну пору року не варто відразу після старту різко прискорюватися або гальмувати. Рух автомобіля перші декілька кілометрів повинен проходити в плавному режимі, щоб дати прогрітися всім вузлам та агрегатам, зокрема коробці передач.
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