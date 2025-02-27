Почему опасно нажимать на газ и тормоз одновременно

Педали в авто. Фото: jdpower.com

Чтобы продлить срок службы автоматической коробки передач автомобиля, нужно придерживаться определенных правил и избегать агрессивного стиля вождения. Почему нельзя одновременно нажимать педали тормоза и газа на автомобиле с АКПП?

Об этом "АвтоСвиту" рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Нагрузка на коробку

Многие водители одновременно нажимают педали газа и тормоза, пытаясь активно стартовать таким способом, однако это увеличивает нагрузку на трансмиссию, что ускоряет износ механических деталей и может привести к выходу коробки из строя.

Кроме того, очень нежелательно буксировать тяжелые прицепы или двигаться на перегруженном автомобиле и при этом ускоряться или резко тормозить. Нагрузка на коробку передач в этом случае неизбежно возрастет, и она просто не выдержит такого давления.

Другие советы по АКПП

При парковке на уклоне рекомендуется сначала активировать стояночный тормоз и лишь после этого переключать коробку в режим Parking. Благодаря этому минимизируется дополнительное давление на элементы трансмиссии.

В холодное время года не стоит сразу после старта резко ускоряться или тормозить. Движение автомобиля первые несколько километров должно проходить в плавном режиме, чтобы дать прогреться всем узлам и агрегатам, в частности коробке передач.

Ранее мы писали, в каких автомобилях установлены самые ненадежные АКПП. Также эксперты объяснили, как часто нужно менять тормозные колодки и диски на авто.