Как уберечь авто от зимних реагентов на дорогах

Дорога зимой. Фото: УНИАН

Зимний период является испытанием для кузова автомобиля из-за активного использования коммунальщиками химических реагентов и соли для борьбы с гололедом. Эта агрессивная смесь, попадая на поверхность авто, способна вызвать повреждение краски и коррозию. Чтобы сохранить транспортное средство в надлежащем состоянии, специалисты советуют придерживаться нескольких правил ухода.

Об этом написал "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Регулярная мойка

Самым простым способом является регулярное посещение автомойки. Это позволяет физически смыть остатки соли, грязи и химикатов с кузова, колесных арок и днища.

Однако стоит помнить о температурном режиме: мытье машины горячей водой в сильный мороз может привести к растрескиванию лакокрасочного покрытия и стекла из-за резкого перепада температур.

Также после водных процедур необходимо тщательно просушить авто и продуть замки и уплотнители сжатым воздухом, чтобы предотвратить их примерзание.

Нанесение воска

Использование автомобильного воска создает на поверхности кузова гидрофобную пленку, которая отталкивает воду и грязь, препятствуя их контакту с металлом. Это значительно усложняет закрепление реагентов на поверхности авто.

Эксперты отмечают, что твердый воск обеспечивает более длительную защиту по сравнению с жидкими аналогами, хотя его нанесение требует больше времени.

Также читайте:

Почему с автомобиля облазят лак и краска

Эта привычка вредит двигателю гораздо быстрее, чем пробег

Антикоррозийная обработка

Днище и скрытые полости автомобиля больше всего страдают от дорожной "каши". Для их защиты рекомендуется проводить антикоррозийную обработку специальными мастиками и составами.

Это особенно актуально для подержанных автомобилей, где заводская защита могла износиться.

Защитные пленки для защиты от коррозии

Одним из самых эффективных, хотя и более дорогих методов, является оклейка кузова антигравийной пленкой. Она создает надежный физический барьер, защищающий не только от химии, но и от механических повреждений — сколов и царапин от льда или камней.

Установка брызговиков

Наличие брызговиков (фартуков колесных арок) позволяет значительно уменьшить количество грязи и снежной каши, которая летит из-под колес на пороги и нижнюю часть дверей. Это простой способ снизить интенсивность "пескоструйного" эффекта на уязвимых участках кузова.