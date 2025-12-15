Як вберегти авто від зимових реагентів на дорогах

Дорога взимку. Фото: УНІАН

Зимовий період є випробуванням для кузова автомобіля через активне використання комунальниками хімічних реагентів та солі для боротьби з ожеледицею. Ця агресивна суміш, потрапляючи на поверхню авто, здатна викликати пошкодження фарби та корозію. Аби зберегти транспортний засіб у належному стані, фахівці радять дотримуватися кількох правил догляду.

Про це написав "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Регулярна мийка

Найпростішим способом є регулярне відвідування автомийки. Це дозволяє фізично змити залишки солі, бруду та хімікатів з кузова, колісних арок та днища.

Проте варто пам'ятати про температурний режим: миття машини гарячою водою в сильний мороз може призвести до розтріскування лакофарбового покриття та скла через різкий перепад температур.

Також після водних процедур необхідно ретельно просушити авто та продути замки й ущільнювачі стисненим повітрям, щоб запобігти їх примерзанню.

Нанесення воску

Використання автомобільного воску створює на поверхні кузова гідрофобну плівку, яка відштовхує воду та бруд, перешкоджаючи їх контакту з металом. Це значно ускладнює закріплення реагентів на поверхні авто.

Експерти зазначають, що твердий віск забезпечує триваліший захист порівняно з рідкими аналогами, хоча його нанесення потребує більше часу.

Також читайте:

Чому з автомобіля облазять лак та фарба

Ця звичка шкодить двигуну набагато швидше, ніж пробіг

Антикорозійна обробка

Днище та приховані порожнини автомобіля найбільше страждають від дорожньої "каші". Для їх захисту рекомендується проводити антикорозійну обробку спеціальними мастиками та складами.

Це особливо актуально для вживаних автомобілів, де заводський захист міг зноситися.

Захисні плівки

Одним з найефективніших, хоча й дорожчих методів, є обклеювання кузова антигравійною плівкою. Вона створює надійний фізичний бар'єр, що захищає не лише від хімії, але й від механічних пошкоджень — сколів та подряпин від льоду чи каміння.

Встановлення бризковиків

Наявність бризковиків (фартухів колісних арок) дозволяє значно зменшити кількість бруду та снігової каші, що летить з-під коліс на пороги та нижню частину дверей. Це простий спосіб знизити інтенсивність "піскоструминного" ефекту на вразливих ділянках кузова.