Как восстановить пожелтевшие фары авто: популярные лайфхаки не подходят

Механик чистит фары.

Пожелтевшие фары автомобиля существенно ухудшают видимость на дороге и повышают риск аварий в темное время суток. Современная оптика из поликарбоната постепенно теряет прозрачность из-за длительного воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных дорожных факторов. Вместо дорогостоящей замены всей фары можно применить метод профессиональной регенерации для возвращения яркого светового потока.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Причины износа

Поликарбонатные линзы являются легкими и устойчивыми к ударам, однако они чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам. Со временем защитное заводское покрытие разрушается, что неизбежно приводит к помутнению и появлению характерного желтого оттенка. Абразивное воздействие песка, дорожной соли и воды лишь ускоряет этот деструктивный процесс во время эксплуатации.

В результате свет от ламп становится слабее и менее концентрированным. Водитель значительно позже замечает препятствия на пути, а глаза устают быстрее из-за необходимости постоянного напряжения зрения.

Правильное восстановление

Качественная регенерация начинается с тщательной мойки и обезжиривания поверхности фонаря. Затем проводится последовательное шлифование специальной водной бумагой для полного удаления поврежденного верхнего слоя пластика. После завершения обработки применяются полировальные препараты, которые возвращают материалу зеркальный блеск и прозрачность.

Читайте также:

Важнейшим этапом является нанесение финишного защитного слоя, который блокирует негативное воздействие ультрафиолета. Это позволяет закрепить полученный результат на длительный период эксплуатации. Популярные бытовые лайфхаки с использованием зубной пасты, уксуса или лимона дают лишь мгновенный визуальный эффект, так как оставляют пластик беззащитным перед внешней средой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какой штраф за неправильные фары и поворотники авто. В Украине запрещено ездить на машине, если ее внешние световые приборы не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Также читайте, почему автомобильные фары больше не делают из стекла. Сегодня световые приборы выглядят ярче, чем когда-либо, служат дольше и бывают разных типов.