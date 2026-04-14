Як відновити пожовклі фари авто: популярні лайфхаки не підходять

Механік чистить фари. Фото: paraisodopneu.pt

Пожовклі фари автомобіля суттєво погіршують видимість на дорозі та підвищують ризик аварій у темну пору доби. Сучасна оптика з полікарбонату поступово втрачає прозорість через тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання та агресивних дорожніх факторів. Замість дорогої заміни всієї фари можна застосувати метод професійної регенерації для повернення яскравого світлового потоку.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Причини зносу

Полікарбонатні лінзи є легкими та стійкими до ударів, проте вони надзвичайно чутливі до сонячного проміння. З часом захисне заводське покриття руйнується, що неминуче призводить до помутніння та появи характерного жовтого відтінку. Абразивна дія піску, дорожньої солі та води лише прискорює цей деструктивний процес під час експлуатації.

У результаті світло від ламп стає слабшим та менш концентрованим. Водій значно пізніше помічає перешкоди на шляху, а очі втомлюються швидше через необхідність постійної напруги зору.

Правильне відновлення

Якісна регенерація починається з ретельного миття та знежирення поверхні ліхтаря. Потім проводиться послідовне шліфування спеціальним водним папером для повного видалення пошкодженого верхнього шару пластику. Після завершення обробки застосовуються полірувальні препарати, які повертають матеріалу дзеркальний блиск та прозорість.

Найважливішим етапом є нанесення фінішного захисного шару, який блокує негативний вплив ультрафіолету. Це дозволяє закріпити отриманий результат на тривалий період експлуатації. Популярні побутові лайфхаки з використанням зубної пасти, оцту або лимона дають лише миттєвий візуальний ефект, позаяк залишають пластик беззахисним перед зовнішнім середовищем.

