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Главная Авто Как волшебная кнопка в Renault и Dacia облегчает жизнь водителям

Как волшебная кнопка в Renault и Dacia облегчает жизнь водителям

Ua ru
26 сентября 2026 11:50
Секрет Renault и Dacia: почему водители постоянно нажимают одну волшебную кнопку
"Волшебная кнопка" Dacia (крайняя слева). Фото: Dacia

Современные стандарты безопасности вынуждают автопроизводителей устанавливать большое количество помощников в каждую новую модель. Многие водители считают постоянные звуковые сигналы и предупреждения о превышении скорости слишком назойливыми. Электронные системы помощи водителю часто раздражают во время ежедневных поездок по городу и требуют ручной настройки перед каждым запуском. Румынский бренд нашел простое решение этой проблемы и добавил в свои автомобили специальную панель для быстрого отключения уведомлений.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на WP Moto.

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Волшебная кнопка

Глава компании Dacia Катрин Адт отметила, что самой популярной кнопкой в новых автомобилях марки стала так называемая волшебная кнопка. Она запускает функцию My Safety и позволяет водителю одним нажатием восстановить заранее сохраненный набор настроек. Главное назначение этого элемента заключается в быстром отключении раздражающих звуковых сигналов электронных помощников.

Большинство покупателей пытаются избавиться от постоянных уведомлений о превышении скорости или выезде из полосы сразу после посадки в салон. Благодаря отдельной кнопке водителям больше не нужно искать нужные пункты в сложном меню мультимедийной системы. Подобное практичное решение используется также в большинстве современных моделей материнского концерна Renault.

Жесткие стандарты

Автомобильный бренд вынужден постоянно адаптировать свою линейку к новым строгим требованиям Евросоюза. Автопроизводитель уже приспособил свои машины к сотне новых правил, а к 2030 году ожидается введение еще более сотни дополнительных норм. На выполнение этих требований компания тратит около четверти всего бюджета, выделенного на исследования и новые разработки.

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Производитель выступает за временную приостановку внедрения новых обязательных систем для компактных и бюджетных моделей. Постоянное расширение списка обязательного оборудования существенно повышает себестоимость производства и приводит к удорожанию автомобилей в автосалонах. Сохранение простоты и доступной цены остается приоритетом для марки в условиях строгого регулирования.

Ранее Новини.LIVE писали, какие кнопки нельзя нажимать в автомобиле во время дождя. В мокрую погоду определенные функции автомобиля лучше не включать.

Также читайте, почему автомобильные системы помощи водителю не работают зимой. Когда погодные условия действительно ухудшаются, многие из них просто перестают функционировать.

авто советы автомобиль Renault Dacia кнопки авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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