Секрет Renault и Dacia: почему водители постоянно нажимают одну волшебную кнопку

"Волшебная кнопка" Dacia (крайняя слева). Фото: Dacia

Современные стандарты безопасности вынуждают автопроизводителей устанавливать большое количество помощников в каждую новую модель. Многие водители считают постоянные звуковые сигналы и предупреждения о превышении скорости слишком назойливыми. Электронные системы помощи водителю часто раздражают во время ежедневных поездок по городу и требуют ручной настройки перед каждым запуском. Румынский бренд нашел простое решение этой проблемы и добавил в свои автомобили специальную панель для быстрого отключения уведомлений.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на WP Moto.

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Волшебная кнопка

Глава компании Dacia Катрин Адт отметила, что самой популярной кнопкой в новых автомобилях марки стала так называемая волшебная кнопка. Она запускает функцию My Safety и позволяет водителю одним нажатием восстановить заранее сохраненный набор настроек. Главное назначение этого элемента заключается в быстром отключении раздражающих звуковых сигналов электронных помощников.

Большинство покупателей пытаются избавиться от постоянных уведомлений о превышении скорости или выезде из полосы сразу после посадки в салон. Благодаря отдельной кнопке водителям больше не нужно искать нужные пункты в сложном меню мультимедийной системы. Подобное практичное решение используется также в большинстве современных моделей материнского концерна Renault.

Жесткие стандарты

Автомобильный бренд вынужден постоянно адаптировать свою линейку к новым строгим требованиям Евросоюза. Автопроизводитель уже приспособил свои машины к сотне новых правил, а к 2030 году ожидается введение еще более сотни дополнительных норм. На выполнение этих требований компания тратит около четверти всего бюджета, выделенного на исследования и новые разработки.

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Производитель выступает за временную приостановку внедрения новых обязательных систем для компактных и бюджетных моделей. Постоянное расширение списка обязательного оборудования существенно повышает себестоимость производства и приводит к удорожанию автомобилей в автосалонах. Сохранение простоты и доступной цены остается приоритетом для марки в условиях строгого регулирования.

Ранее Новини.LIVE писали, какие кнопки нельзя нажимать в автомобиле во время дождя. В мокрую погоду определенные функции автомобиля лучше не включать.

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