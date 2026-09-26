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Головна Авто Як чарівна кнопка в Renault та Dacia полегшує життя водіїв

Як чарівна кнопка в Renault та Dacia полегшує життя водіїв

Ua ru
26 вересня 2026 11:50
Секрет Renault та Dacia: чому водії постійно тиснуть одну чарівну кнопку
"Чарівна кнопка" Dacia (крайня ліворуч). Фото: Dacia

Сучасні стандарти безпеки змушують автовиробників встановлювати велику кількість електронних помічників у кожну нову модель. Багато водіїв вважають постійні звукові сигнали та попередження про перевищення швидкості занадто настирливими. Електронні системи допомоги водієві часто дратують під час щоденних поїздок містом і вимагають ручного налаштування перед кожним стартом. Румунський бренд знайшов просте розв'язання цієї проблеми та додав у свої машини спеціальну панель для швидкого вимкнення сповіщень.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на WP Moto.

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Чарівна кнопка

Очільниця компанії Dacia Катрін Адт зазначила, що найпопулярнішою клавішею в нових автомобілях марки стала так звана чарівна кнопка. Вона запускає функцію My Safety та дозволяє водієві одним натисканням відновити заздалегідь збережений набір налаштувань. Головне призначення цього елемента полягає у швидкому вимкненні дратівливих звукових сигналів електронних асистентів.

Більшість покупців намагаються позбутися постійних повідомлень про перевищення швидкості або виїзд зі смуги одразу після посадки в салон. Завдяки окремій кнопці водіям більше не потрібно шукати потрібні пункти в складному меню мультимедійної системи. Схоже практичне рішення використовується також у більшості сучасних моделей материнського концерну Renault.

Жорсткі стандарти

Автомобільний бренд змушений постійно підлаштовувати власну лінійку під нові суворі вимоги Євросоюзу. Автовиробник уже адаптував свої машини до сотні нових правил, а до 2030 року очікується впровадження ще понад сотні додаткових норм. На виконання цих вимог компанія витрачає близько чверті всього бюджету, призначеного для досліджень і нових розробок.

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Виробник виступає за тимчасову зупинку введення нових обов'язкових систем для компактних і бюджетних моделей. Постійне розширення списку обов'язкового обладнання суттєво підвищує собівартість виробництва та призводить до подорожчання машин у салонах. Збереження простоти та доступної ціни залишається пріоритетом для марки в умовах суворого регулювання.

Раніше Новини.LIVE писали, які кнопки не можна натискати в автомобілі під час дощу. Під час мокрої погоди певні функції автомобіля краще не вмикати.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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