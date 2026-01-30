Видео
Главная Авто Как цифровое радио выводит из строя панель приборов автомобиля

Как цифровое радио выводит из строя панель приборов автомобиля

Дата публикации 30 января 2026 07:35
Почему цифровое радио блокирует приборные панели авто
Панель приборов Genesis G80 2025 года. Фото: caranddriver.com

Genesis (бренд роскошных авто Hyundai Motor Company) инициировал масштабную кампанию по отзыву своих седанов и кроссоверов из-за риска внезапного исчезновения изображения на панели приборов. Техническая неисправность возникает во время прослушивания цифрового HD-радио и приводит к перезагрузке систем непосредственно в дороге.

Об этом сообщил Ionity.

Системная ошибка

По данным регулятора NHTSA во время сбоя цифровая панель приборов может периодически перезагружаться и гаснуть на срок до 10 секунд. В этот момент водитель остается без базовой информации о скорости автомобиля, уровне топлива или состоянии систем безопасности. Несмотря на серьезность ситуации, по состоянию на январь 2026 года не зафиксировано ни одной аварии или травмирования в результате этой ошибки.

Проблема скрыта в логике программного обеспечения мультимедийного узла. Данные цифрового радио и обычного эфирного сигнала при определенных условиях пытаются записаться в один и тот же участок оперативной памяти. Такое наложение провоцирует критическую ошибку перезаписи, после чего система автоматически перезагружается для восстановления работы.

Почему европейский производитель прекращает выпуск авто с ГБО

Сенсационный гибрид сможет проехать 400 км только на электричестве

Список уязвимых моделей

Программа отзыва охватывает 83 877 транспортных средств 2025 и 2026 модельных годов. В перечень входят:

  • Genesis G80 (2025-2026)
  • Genesis G80 Electrified (2026)
  • Genesis GV60 (2026)
  • Genesis GV70 (2026
  • Genesis GV70 Electrified (2026)
  • Genesis GV80 (2025-2026)

Стабильное программное исправление ожидается к середине марта через обновления в сервисных центрах или дистанционно. К тому времени специалисты советуют отключить функцию HD-радио и пользоваться только стандартными диапазонами FM и AM.

авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль радио
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
