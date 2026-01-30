Почему цифровое радио блокирует приборные панели авто

Как цифровое радио выводит из строя панель приборов автомобиля
Genesis (бренд роскошных авто Hyundai Motor Company) инициировал масштабную кампанию по отзыву своих седанов и кроссоверов из-за риска внезапного исчезновения изображения на панели приборов. Техническая неисправность возникает во время прослушивания цифрового HD-радио и приводит к перезагрузке систем непосредственно в дороге.
Системная ошибка
По данным регулятора NHTSA во время сбоя цифровая панель приборов может периодически перезагружаться и гаснуть на срок до 10 секунд. В этот момент водитель остается без базовой информации о скорости автомобиля, уровне топлива или состоянии систем безопасности. Несмотря на серьезность ситуации, по состоянию на январь 2026 года не зафиксировано ни одной аварии или травмирования в результате этой ошибки.
Проблема скрыта в логике программного обеспечения мультимедийного узла. Данные цифрового радио и обычного эфирного сигнала при определенных условиях пытаются записаться в один и тот же участок оперативной памяти. Такое наложение провоцирует критическую ошибку перезаписи, после чего система автоматически перезагружается для восстановления работы.
Список уязвимых моделей
Программа отзыва охватывает 83 877 транспортных средств 2025 и 2026 модельных годов. В перечень входят:
- Genesis G80 (2025-2026)
- Genesis G80 Electrified (2026)
- Genesis GV60 (2026)
- Genesis GV70 (2026
- Genesis GV70 Electrified (2026)
- Genesis GV80 (2025-2026)
Стабильное программное исправление ожидается к середине марта через обновления в сервисных центрах или дистанционно. К тому времени специалисты советуют отключить функцию HD-радио и пользоваться только стандартными диапазонами FM и AM.
