Новые гибриды смогут преодолевать 400 км без капли топлива

Семейный гибрид BYD Seal 6 DM-i PHEV имеет 140 км электрического запаса хода. Фото: motor.es

Китайский автогигант BYD готовит настоящий прорыв в сегменте подключаемых к сети гибридов (PHEV). Новая разработка позволит автомобилям преодолевать сотни километров исключительно на электрической энергии, создавая серьезную конкуренцию даже чистым электрокарам.

Об этом сообщил Motor.

Рекордная автономность

Инженеры BYD активно работают над шестой генерацией системы DM-i, которая должна обеспечить запас хода на уровне 400 км по циклу CLTC. Это почти втрое превышает показатели актуального седана BYD Seal 6 DM-i, который проезжает в электрическом режиме 140 км. Компания стремится закрепить лидерство на рынке гибридных авто, предлагая решения для клиентов, которые пока не готовы полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Также разработчики планируют внедрить систему сверхбыстрой зарядки. Благодаря поддержке напряжения 900 В и использованию полутвердотельных батарей Blade второго поколения, процесс пополнения энергии будет длиться всего 5 минут. Емкость аккумулятора в новых моделях составит от 35 до 40 кВт-ч, что сопоставимо с батареями бюджетных электромобилей.

Технические характеристики

Система получит бензиновый двигатель следующего поколения с тепловой эффективностью около 49%. Электрическая составляющая также получит существенное обновление, ведь мощность электромотора превысит 218 кВт. Это обеспечит водителям 292 л.с. в режиме нулевых выбросов, гарантируя динамичное вождение без активации топливного двигателя.

Доступность новых гибридов

Технология DM-i 6.0 может быть представлена в Китае уже к концу 2026 года. Появление этих сверхмощных гибридов на европейском рынке ожидается в 2027 году.

Стремительный темп разработок BYD создает значительное давление на европейских автопроизводителей, ведь китайские гибриды по характеристикам начинают опережать базовые электрические модели конкурентов.