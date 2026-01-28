Нові гібриди зможуть долати 400 км без краплі пального

Сімейний гібрид BYD Seal 6 DM-i PHEV має 140 км електричного запасу ходу. Фото: motor.es

Китайський автогігант BYD готує справжній прорив у сегменті гібридів, що підключаються до мережі (PHEV). Нова розробка дозволить автомобілям долати сотні кілометрів виключно на електричній енергії, створюючи серйозну конкуренцію навіть чистим електрокарам.

Рекордна автономність

Інженери BYD активно працюють над шостою генерацією системи DM-i, яка має забезпечити запас ходу на рівні 400 км за циклом CLTC. Це майже втричі перевищує показники актуального седана BYD Seal 6 DM-i, який проїжджає в електричному режимі 140 км. Компанія прагне закріпити лідерство на ринку гібридних авто, пропонуючи рішення для клієнтів, які поки не готові повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння.

Також розробники планують впровадити систему надшвидкої зарядки. Завдяки підтримці напруги 900 В та використанню напівтвердотільних батарей Blade другого покоління, процес поповнення енергії триватиме лише 5 хвилин. Місткість акумулятора у нових моделях становитиме від 35 до 40 кВт-год, що можна порівняти з батареями бюджетних електромобілів.

Технічні характеристики

Система отримає бензиновий двигун наступного покоління з тепловою ефективністю близько 49%. Електрична складова також отримає суттєве оновлення, адже потужність електромотора перевищить 218 кВт. Це забезпечить водіям 292 к.с. у режимі нульових викидів, гарантуючи динамічне водіння без активації паливного двигуна.

Доступність нових гібридів

Технологія DM-i 6.0 може бути представлена в Китаї вже до кінця 2026 року. Поява цих надпотужних гібридів на європейському ринку очікується у 2027 році.

Стрімкий темп розробок BYD створює значний тиск на європейських автовиробників, адже китайські гібриди за характеристиками починають випереджати базові електричні моделі конкурентів.