Чому цифрове радіо блокує панелі приладів авто

Панель приладів Genesis G80 2025 року. Фото: caranddriver.com

Genesis (бренд розкішних авто Hyundai Motor Company) ініціював масштабну кампанію з відкликання своїх седанів та кросоверів через ризик раптового зникнення зображення на панелі приладів. Технічна несправність виникає під час прослуховування цифрового HD-радіо та призводить до перезавантаження систем безпосередньо в дорозі.

Про це повідомив Ionity.

Системна помилка

За даними регулятора NHTSA під час збою цифрова панель приладів може періодично перезавантажуватися й гаснути на термін до 10 секунд. У цей момент водій залишається без базової інформації про швидкість автомобіля, рівень пального або стан систем безпеки. Попри серйозність ситуації, станом на січень 2026 року не зафіксовано жодної аварії чи травмування внаслідок цієї помилки.

Проблема прихована в логіці програмного забезпечення мультимедійного вузла. Дані цифрового радіо та звичайного ефірного сигналу за певних умов намагаються записатися в одну й ту саму ділянку оперативної пам’яті. Таке накладання провокує критичну помилку перезапису, після чого система автоматично перезавантажується для відновлення роботи.

Список вразливих моделей

Програма відкликання охоплює 83 877 транспортних засобів 2025 та 2026 модельних років. До переліку входять:

Genesis G80 (2025–2026)

(2025–2026) Genesis G80 Electrified (2026)

(2026) Genesis GV60 (2026)

(2026) Genesis GV70 (2026

(2026 Genesis GV70 Electrified (2026)

(2026) Genesis GV80 (2025–2026)

Стабільне програмне виправлення очікується до середини березня через оновлення в сервісних центрах або дистанційно. До того часу фахівці радять вимкнути функцію HD-радіо та користуватися лише стандартними діапазонами FM та AM.