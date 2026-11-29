Прогрев двигателя зимой. Фото: wcnc.com

Зимний запуск двигателя заставляет искать баланс между быстрым выездом и длительным ожиданием на месте. Обе крайности приводят к ускоренному износу деталей, хотя причины выхода двигателя из строя в этих случаях разные. На морозе технические жидкости загустевают, а топливная смесь сгорает хуже. Понимание физики процессов помогает сохранить ресурс силового агрегата и избежать лишних затрат на топливо.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Авто Світ.

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Физика износа

Во время холодного запуска главной задачей становится быстрая подача масла ко всем деталям двигателя. При сильном морозе масло становится густым и очень медленно заполняет верхние каналы системы. Если тронуться с места сразу после поворота ключа, металлические поверхности будут работать практически без защиты.

Однако длительная работа на холостых оборотах дольше пяти минут тоже наносит вред силовому агрегату. В таком режиме топливо сгорает не полностью, оседает на стенках цилиндров и буквально смывает защитную масляную пленку.

Расход топлива

Оптимальным решением для морозного утра остается короткий прогрев в течение 3–5 минут. За это время масло немного разжижается, после чего двигатель лучше всего выходит на рабочую температуру во время плавного движения на низких оборотах.

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Помимо особенностей прогрева, зимой расход топлива автомобиля увеличивается на 10–25 % из-за изменения состава топливной смеси. Электронный блок управления подает больше топлива для более быстрого нагрева и компенсации высокой плотности холодного воздуха. Дополнительную нагрузку на генератор создают обогреватели стекол, сидений и салона, которые отбирают часть мощности двигателя.

Важную роль также играют более тяжелые зимние шины и падение давления в колесах примерно на 0,1 бар на каждые 10 °C мороза. Кроме того, в случае неисправности термостата или лямбда-зонда двигатель продолжает работать на богатой смеси даже после полного прогрева.

Ранее Новини.LIVE писали, что каждый водитель должен знать о своем автомобиле. Для уверенной эксплуатации автомобиля необязательно быть профессиональным механиком или разбираться в сложных чертежах.

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