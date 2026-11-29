Прогрів двигуна взимку. Фото: wcnc.com

Зимовий запуск двигуна змушує шукати баланс між швидким виїздом та тривалим очікуванням на місці. Обидві крайнощі призводять до прискореного зносу деталей, хоча причини руйнування мотора в цих випадках різні. На морозі технічні рідини густішають, а паливна суміш згоряє гірше. Розуміння фізики цих процесів допомагає зберегти ресурс силового агрегата та уникнути зайвих витрат на пальне.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Авто Світ.

Реклама

Фізика зносу

Під час холодного запуску головним завданням стає швидке подавання мастила до всіх деталей мотора. На сильному морозі олива стає густою і дуже повільно заповнює верхні канали системи. Якщо рушити з місця одразу після повороту ключа, металеві поверхні працюватимуть майже без захисту.

Проте тривала робота на холостих обертах довше п'яти хвилин теж шкодить силовому агрегату. У такому режимі пальне згоряє не повністю, осідає на стінках циліндрів і буквально змиває захисну оливну плівку.

Витрата пального

Оптимальним рішенням для морозного ранку залишається короткий прогрів протягом 3-5 хвилин. За цей час олива трохи розріджується, після чого мотор найкраще виходить на робочу температуру під час спокійного руху на низьких обертах.

Читайте також:

Окрім особливостей прогріву, узимку апетит автомобіля зростає на 10-25% через зміну складу суміші. Електронний блок керування подає більше пального для швидшого нагріву та компенсації високої щільності холодного повітря. Додаткове навантаження на генератор створюють обігрівачі скла, сидінь та салону, які забирають частину потужності мотора.

Важливу роль також відіграють важчі зимові шини та падіння тиску в колесах приблизно на 0,1 бар через кожні 10 °C морозу. Крім того, у разі несправності термостата чи лямбда-зонда двигун продовжує працювати на багатій суміші навіть після повного нагріву.

Раніше Новини.LIVE писали, що має знати про свій автомобіль кожен водій. Для впевненої експлуатації автомобіля не обов'язково мати фах механіка або розбиратися у складних кресленнях.

Також читайте, чому дизельний двигун автомобіля раптово глухне на морозі. Найчастіше причиною такої зупинки стає кристалізація парафінів у літньому або змішаному пальному.