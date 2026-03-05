Как ошибки при выборе антифриза уничтожают двигатель авто

Долив охлаждающей жидкости. Фото: carandclassic.com

Неправильное обслуживание системы охлаждения становится причиной серьезных поломок двигателя автомобиля. Своевременное выявление низкого уровня антифриза требует грамотных действий для сохранения ресурса машины.

Химический состав

Выбор жидкости по цвету является распространенной ошибкой среди многих владельцев транспортных средств. Согласно SAE International, классификация средств базируется на химическом составе ингибиторов коррозии, а краситель выполняет лишь вспомогательную функцию идентификации.

Правильная смесь гликоля с водой в пропорции 50:50 обеспечивает защиту от замерзания до -35 °C. При работе под давлением температура кипения такой смеси превышает 130 °C, что предотвращает перегрев и сдерживает процессы ржавления металлических деталей.

Типы жидкостей

На рынке представлены три основные технологии изготовления охлаждающих средств: IAT, OAT и HOAT. Каждая из них разработана под конкретные требования производителей, особенно для защиты алюминиевых элементов в современных двигателях.

Применение неподходящего типа продукта приводит к постепенному разрушению уплотнителей и сплавов. Использование технологий OAT или HOAT является стандартом для новых автомобилей, тогда как старые модели часто работают на основе IAT.

Риски смешивания

Сочетание различных по составу продуктов провоцирует выпадение осадка и ухудшение антикоррозионных свойств. Компания Chevron предупреждает, смешивание несовместимых компонентов со временем приводит к забиванию каналов системы и повреждению радиатора.

В аварийных ситуациях допускается добавление средства с похожими характеристиками, но после решения проблемы рекомендуется полная замена рабочей массы. Такой подход минимизирует вероятность возникновения скрытых дефектов в будущем.

Опасность воды

Использование обычной воды существенно снижает порог кипения и повышает температуру замерзания рабочей смеси. Это создает критические условия для эксплуатации мотора в летнюю жару или зимние морозы.

Вода из крана способствует интенсивному образованию накипи внутри контуров охлаждения. Накопление отложений ухудшает теплоотдачу, что рано или поздно требует ремонта, стоимость которого может составлять тысячи долларов.