Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как неправильная доливка охладителя уничтожает двигатель авто

Как неправильная доливка охладителя уничтожает двигатель авто

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 06:00
Как ошибки при выборе антифриза уничтожают двигатель авто
Долив охлаждающей жидкости. Фото: carandclassic.com

Неправильное обслуживание системы охлаждения становится причиной серьезных поломок двигателя автомобиля. Своевременное выявление низкого уровня антифриза требует грамотных действий для сохранения ресурса машины.

Об этом написал Moto.

Реклама
Читайте также:

Химический состав

Выбор жидкости по цвету является распространенной ошибкой среди многих владельцев транспортных средств. Согласно SAE International, классификация средств базируется на химическом составе ингибиторов коррозии, а краситель выполняет лишь вспомогательную функцию идентификации.

Правильная смесь гликоля с водой в пропорции 50:50 обеспечивает защиту от замерзания до -35 °C. При работе под давлением температура кипения такой смеси превышает 130 °C, что предотвращает перегрев и сдерживает процессы ржавления металлических деталей.

Типы жидкостей

На рынке представлены три основные технологии изготовления охлаждающих средств: IAT, OAT и HOAT. Каждая из них разработана под конкретные требования производителей, особенно для защиты алюминиевых элементов в современных двигателях.

Применение неподходящего типа продукта приводит к постепенному разрушению уплотнителей и сплавов. Использование технологий OAT или HOAT является стандартом для новых автомобилей, тогда как старые модели часто работают на основе IAT.

Риски смешивания

Сочетание различных по составу продуктов провоцирует выпадение осадка и ухудшение антикоррозионных свойств. Компания Chevron предупреждает, смешивание несовместимых компонентов со временем приводит к забиванию каналов системы и повреждению радиатора.

В аварийных ситуациях допускается добавление средства с похожими характеристиками, но после решения проблемы рекомендуется полная замена рабочей массы. Такой подход минимизирует вероятность возникновения скрытых дефектов в будущем.

Также читайте:

Как долго служит антифриз в автомобиле

Почему через несколько дней после замены ржавеет антифриз и что с этим делать

Опасность воды

Использование обычной воды существенно снижает порог кипения и повышает температуру замерзания рабочей смеси. Это создает критические условия для эксплуатации мотора в летнюю жару или зимние морозы.

Вода из крана способствует интенсивному образованию накипи внутри контуров охлаждения. Накопление отложений ухудшает теплоотдачу, что рано или поздно требует ремонта, стоимость которого может составлять тысячи долларов.

авто автомобиль Мотор ошибки двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации