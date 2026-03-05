Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як неправильне доливання охолоджувача нищить двигун авто

Як неправильне доливання охолоджувача нищить двигун авто

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 06:00
Як помилки при виборі антифризу нищать двигун авто
Доливання охолоджувальної рідини. Фото: carandclassic.com

Неправильне обслуговування системи охолодження стає причиною серйозних поломок двигуна автомобіля. Своєчасне виявлення низького рівня антифризу вимагає грамотних дій для збереження ресурсу машини.

Про це написав Moto.

Реклама
Читайте також:

Хімічний склад

Вибір рідини за кольором є поширеною помилкою серед багатьох власників транспортних засобів. Згідно з SAE International, класифікація засобів базується на хімічному складі інгібіторів корозії, а барвник виконує лише допоміжну функцію ідентифікації.

Правильна суміш гліколю з водою у пропорції 50:50 забезпечує захист від замерзання до -35 °C. При роботі під тиском температура кипіння такої суміші перевищує 130 °C, що запобігає перегріву та стримує процеси іржавіння металевих деталей.

Типи рідин

На ринку представлені три основні технології виготовлення охолоджувальних засобів: IAT, OAT та HOAT. Кожна з них розроблена під конкретні вимоги виробників, особливо для захисту алюмінієвих елементів у сучасних двигунах.

Застосування невідповідного типу продукту призводить до поступового руйнування ущільнювачів та сплавів. Використання технологій OAT або HOAT є стандартом для нових автомобілів, тоді як старі моделі часто працюють на основі IAT.

Ризики змішування

Поєднання різних за складом продуктів провокує випадання осаду та погіршення антикорозійних властивостей. Компанія Chevron попереджає, змішування несумісних компонентів з часом призводить до забивання каналів системи та пошкодження радіатора.

В аварійних ситуаціях допускається додавання засобу зі схожими характеристиками, але після розв'язання проблеми рекомендується повна заміна робочої маси. Такий підхід мінімізує ймовірність виникнення прихованих дефектів у майбутньому.

Також читайте:

Як довго служить антифриз в автомобілі

Чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити

Небезпека води

Використання звичайної води суттєво знижує поріг кипіння та підвищує температуру замерзання робочої суміші. Це створює критичні умови для експлуатації мотора у літню спеку або зимові морози.

Вода з крана сприяє інтенсивному утворенню накипу всередині контурів охолодження. Накопичення відкладень погіршує тепловіддачу, що рано чи пізно вимагає ремонту, вартість якого може складати тисячі доларів.

авто автомобіль Мотор помилки двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації