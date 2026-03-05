Як помилки при виборі антифризу нищать двигун авто

Доливання охолоджувальної рідини. Фото: carandclassic.com

Неправильне обслуговування системи охолодження стає причиною серйозних поломок двигуна автомобіля. Своєчасне виявлення низького рівня антифризу вимагає грамотних дій для збереження ресурсу машини.

Хімічний склад

Вибір рідини за кольором є поширеною помилкою серед багатьох власників транспортних засобів. Згідно з SAE International, класифікація засобів базується на хімічному складі інгібіторів корозії, а барвник виконує лише допоміжну функцію ідентифікації.

Правильна суміш гліколю з водою у пропорції 50:50 забезпечує захист від замерзання до -35 °C. При роботі під тиском температура кипіння такої суміші перевищує 130 °C, що запобігає перегріву та стримує процеси іржавіння металевих деталей.

Типи рідин

На ринку представлені три основні технології виготовлення охолоджувальних засобів: IAT, OAT та HOAT. Кожна з них розроблена під конкретні вимоги виробників, особливо для захисту алюмінієвих елементів у сучасних двигунах.

Застосування невідповідного типу продукту призводить до поступового руйнування ущільнювачів та сплавів. Використання технологій OAT або HOAT є стандартом для нових автомобілів, тоді як старі моделі часто працюють на основі IAT.

Ризики змішування

Поєднання різних за складом продуктів провокує випадання осаду та погіршення антикорозійних властивостей. Компанія Chevron попереджає, змішування несумісних компонентів з часом призводить до забивання каналів системи та пошкодження радіатора.

В аварійних ситуаціях допускається додавання засобу зі схожими характеристиками, але після розв'язання проблеми рекомендується повна заміна робочої маси. Такий підхід мінімізує ймовірність виникнення прихованих дефектів у майбутньому.

Небезпека води

Використання звичайної води суттєво знижує поріг кипіння та підвищує температуру замерзання робочої суміші. Це створює критичні умови для експлуатації мотора у літню спеку або зимові морози.

Вода з крана сприяє інтенсивному утворенню накипу всередині контурів охолодження. Накопичення відкладень погіршує тепловіддачу, що рано чи пізно вимагає ремонту, вартість якого може складати тисячі доларів.