Україна
Как не допустить замерзания автомобильного аккумулятора зимой

Как не допустить замерзания автомобильного аккумулятора зимой

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 06:00
Не допустить замерзания аккумулятора авто зимой: правила безопасности
Механик занимается аккумулятором. Фото: freepik.com

Зимние холода в Украине часто вызывают критическое снижение плотности электролита, что грозит не только разрядом, но и физическим замерзанием аккумулятора. Своевременная проверка технического состояния батареи и понимание критических температурных показателей позволяют избежать серьезных поломок и сохранить работоспособность авто.

Об этом написали Экономические новости.

Причины замерзания электролита

Качественный и полностью заряженный аккумулятор почти не боится мороза, однако при падении плотности жидкость внутри начинает кристаллизоваться.

Это происходит из-за глубокого разряда устройства, естественного старения пластин или постоянных коротких поездок, во время которых генератор не успевает компенсировать потерянную энергию. Также причиной становятся скрытые утечки тока в электросети транспортного средства.

Зависимость от уровня заряда

Устойчивость батареи к холодам напрямую зависит от ее плотности.

  • Заряженное на 100% устройство (плотность 1,27 г/см³) способно выдержать экстремальные -65 °C.
  • При 50% заряда (плотность 1,20 г/см³) замерзание возможно уже при достижении -30 °C.
  • Полностью разряженный агрегат превращается в лед даже при условии незначительного мороза -10 °C.

Что означают маркировка и цифры на аккумуляторе авто

Что такое аккумулятор AGM и стоит ли его ставить в авто

Правила размораживания

Вздутие корпуса, появление трещин, вытекание жидкости или полное отсутствие напряжения на клеммах свидетельствуют об образовании ледяной каши внутри.

В таком состоянии категорически запрещено ставить устройство на зарядку из-за риска взрыва или необратимых повреждений пластин. Аккумулятор следует перенести в теплое помещение для естественного размораживания, после чего осмотреть на целостность и лишь затем заряжать малым током.

Как предотвращать замерзание

Для стабильной работы зимой рекомендуется выбирать батареи типов AGM или GEL, которые сохраняют работоспособность при -45 °C даже в случае частичного разряда.

Для обычных свинцово-кислотных моделей эффективной защитой является использование специальных термокейсов и регулярный контроль работы генератора. Важно помнить, что даже после успешного восстановления замерзшая батарея теряет часть своей емкости.

ремонт авто зима проблемы советы автомобиль аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
