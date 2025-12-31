Не допустить замерзания аккумулятора авто зимой: правила безопасности

Как не допустить замерзания автомобильного аккумулятора зимой
Зимние холода в Украине часто вызывают критическое снижение плотности электролита, что грозит не только разрядом, но и физическим замерзанием аккумулятора. Своевременная проверка технического состояния батареи и понимание критических температурных показателей позволяют избежать серьезных поломок и сохранить работоспособность авто.
Об этом написали Экономические новости.
Причины замерзания электролита
Качественный и полностью заряженный аккумулятор почти не боится мороза, однако при падении плотности жидкость внутри начинает кристаллизоваться.
Это происходит из-за глубокого разряда устройства, естественного старения пластин или постоянных коротких поездок, во время которых генератор не успевает компенсировать потерянную энергию. Также причиной становятся скрытые утечки тока в электросети транспортного средства.
Зависимость от уровня заряда
Устойчивость батареи к холодам напрямую зависит от ее плотности.
- Заряженное на 100% устройство (плотность 1,27 г/см³) способно выдержать экстремальные -65 °C.
- При 50% заряда (плотность 1,20 г/см³) замерзание возможно уже при достижении -30 °C.
- Полностью разряженный агрегат превращается в лед даже при условии незначительного мороза -10 °C.
Также читайте:
Что означают маркировка и цифры на аккумуляторе авто
Что такое аккумулятор AGM и стоит ли его ставить в авто
Правила размораживания
Вздутие корпуса, появление трещин, вытекание жидкости или полное отсутствие напряжения на клеммах свидетельствуют об образовании ледяной каши внутри.
В таком состоянии категорически запрещено ставить устройство на зарядку из-за риска взрыва или необратимых повреждений пластин. Аккумулятор следует перенести в теплое помещение для естественного размораживания, после чего осмотреть на целостность и лишь затем заряжать малым током.
Как предотвращать замерзание
Для стабильной работы зимой рекомендуется выбирать батареи типов AGM или GEL, которые сохраняют работоспособность при -45 °C даже в случае частичного разряда.
Для обычных свинцово-кислотных моделей эффективной защитой является использование специальных термокейсов и регулярный контроль работы генератора. Важно помнить, что даже после успешного восстановления замерзшая батарея теряет часть своей емкости.
Читайте Новини.LIVE!