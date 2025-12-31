Не допустити замерзання акумулятора авто взимку: правила безпеки

Механік займається акумулятором. Фото: freepik.com

Зимові холоди в Україні часто спричиняють критичне зниження щільності електроліту, що загрожує не лише розрядом, а й фізичним замерзанням акумулятора. Своєчасна перевірка технічного стану батареї та розуміння критичних температурних показників дозволяють уникнути серйозних поломок та зберегти працездатність авто.

Причини замерзання електроліту

Якісний та повністю заряджений акумулятор майже не боїться морозу, проте при падінні щільності рідина всередині починає кристалізуватися.

Це стається через глибокий розряд пристрою, природне старіння пластин або постійні короткі поїздки, під час яких генератор не встигає компенсувати втрачену енергію. Також причиною стають приховані витоки струму в електромережі транспортного засобу.

Залежність від рівня заряду

Стійкість батареї до холодів безпосередньо залежить від її щільності.

Заряджений на 100% пристрій (щільність 1,27 г/см³) здатний витримати екстремальні -65 °C.

При 50% заряду (щільність 1,20 г/см³) замерзання можливе вже при досягненні -30 °C.

Повністю розряджений агрегат перетворюється на лід навіть за умови незначного морозу -10 °C.

Правила розморожування

Здуття корпусу, поява тріщин, витікання рідини або повна відсутність напруги на клемах свідчать про утворення крижаної каші всередині.

У такому стані категорично заборонено ставити пристрій на зарядку через ризик вибуху або незворотних пошкоджень пластин. Акумулятор слід перенести в тепле приміщення для природного розморожування, після чого оглянути на цілісність і лише потім заряджати малим струмом.

Як запобігати замерзанню

Для стабільної роботи взимку рекомендується обирати батареї типів AGM або GEL, які зберігають працездатність при -45 °C навіть у разі часткового розряду.

Для звичайних свинцево-кислотних моделей ефективним захистом є використання спеціальних термокейсів та регулярний контроль роботи генератора. Важливо пам'ятати, що навіть після успішного відновлення замерзла батарея втрачає частину своєї місткості.