ТОП-5 популярних автомобільних акумуляторів на ринку України

Вибір якісної акумуляторної батареї (АКБ) є критично важливим для забезпечення надійного запуску двигуна, особливо в умовах перепаду температур. Експерти проаналізували представлені в Україні бренди та сформували рейтинг найпопулярніших моделей у 2025 році, враховуючи технології виробництва та експлуатаційні характеристики.

Американські технології

Досвід показує, що дев'ять з десяти проданих батарей припадають на трьох ринкових гігантів — Bosch, Varta та Exide.

Першим у списку є Bosch, який вважається символом німецької якості, хоча сам концерн акумулятори не виготовляє. Їхнім виробництвом займається американський концерн Clarios.

Лінійка поділена на три класи, які розрізняються кольором етикетки. Чорна серія S3 призначена для старших авто з мінімумом електроніки, синя S4 є універсальним рішенням для більшості сучасних машин (включно з версією S4 EFB для систем "старт-стоп"), а срібляста S5 та S5 AGM — це преміумсегмент для авто з високим енергоспоживанням та рекуперацією.

Усі ці батареї використовують технологію решітки PowerFrame, що знижує корозію та подовжує термін служби.

Наступним лідером є Varta, яку часто називають рідним братом Bosch. Це не дивно, адже бренд належить тому самому виробнику — концерну Clarios, і продукція сходить з тих самих конвеєрів.

Нещодавно Varta провела ребрендинг для спрощення вибору: тепер сині етикетки позначають класичні SLI-акумулятори, сріблясті вказують на технологію EFB, а золоті маркують найвитриваліші AGM-батареї для гібридів та максимально укомплектованих авто.

Швидка зарядка для міста

Третім фаворитом ринку є Exide — світовий технологічний гігант, який, на відміну від багатьох конкурентів, має повний цикл власного виробництва через компанію Exide Technologies.

В їхньому модельному ряду виділяється серія Premium, де застосована технологія Carbon Boost. Завдяки вуглецевим добавкам такі батареї заряджаються значно швидше, що критично важливо при частих коротких поїздках містом. Також бренд використовує фірмову 3D-решітку 3DX Grid, яка надійно утримує активну масу та захищає пластини від вібрацій.

Оптимальний баланс

Замикають п'ятірку рекомендацій бренди Energizer та Duracell, відомі кожному завдяки побутовим батарейкам. Це представники якісного середнього цінового сегмента.

Акумулятори Energizer також виготовляються на заводах концерну Clarios, фактично розділяючи технологічну базу з Bosch та Varta.

Натомість автомобільні батареї Duracell для європейського ринку виробляє авторитетна австрійська компанія Banner, яка є постачальником на конвеєри багатьох автовиробників, що гарантує високу надійність продукції.