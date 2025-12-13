ТОП-5 популярных автомобильных аккумуляторов на рынке Украины

Автомобильный аккумулятор. Фото: freepik.com

Выбор качественной аккумуляторной батареи (АКБ) является критически важным для обеспечения надежного запуска двигателя, особенно в условиях перепада температур. Эксперты проанализировали представленные в Украине бренды и сформировали рейтинг самых популярных моделей в 2025 году, учитывая технологии производства и эксплуатационные характеристики.

Об этом рассказал эксперт на канале ExistUA.

Реклама

Читайте также:

Американские технологии

Опыт показывает, что девять из десяти проданных батарей приходятся на трех рыночных гигантов — Bosch, Varta и Exide.

Первым в списке является Bosch, который считается символом немецкого качества, хотя сам концерн аккумуляторы не производит. Их производством занимается американский концерн Clarios.

Линейка поделена на три класса, которые различаются цветом этикетки. Черная серия S3 предназначена для старших авто с минимумом электроники, синяя S4 является универсальным решением для большинства современных машин (включая версию S4 EFB для систем "старт-стоп"), а серебристая S5 и S5 AGM — это премиум-сегмент для авто с высоким энергопотреблением и рекуперацией.

Все эти батареи используют технологию решетки PowerFrame, что снижает коррозию и продлевает срок службы.

Следующим лидером является Varta, которую часто называют родным братом Bosch. Это неудивительно, ведь бренд принадлежит тому же производителю — концерну Clarios, и продукция сходит с тех же конвейеров.

Недавно Varta провела ребрендинг для упрощения выбора: теперь синие этикетки обозначают классические SLI-аккумуляторы, серебристые указывают на технологию EFB, а золотые маркируют самые выносливые AGM-батареи для гибридов и максимально укомплектованных авто.

Быстрая зарядка для города

Третьим фаворитом рынка является Exide — мировой технологический гигант, который, в отличие от многих конкурентов, имеет полный цикл собственного производства через компанию Exide Technologies.

В их модельном ряду выделяется серия Premium, где применена технология Carbon Boost. Благодаря углеродным добавкам такие батареи заряжаются значительно быстрее, что критически важно при частых коротких поездках по городу. Также бренд использует фирменную 3D-решетку 3DX Grid, которая надежно удерживает активную массу и защищает пластины от вибраций.

Также читайте:

Что такое аккумулятор AGM и стоит ли его ставить в авто

Как долго может ездить бензиновое авто без замены аккумулятора

Оптимальный баланс

Замыкают пятерку рекомендаций бренды Energizer и Duracell, известные каждому благодаря бытовым батарейкам. Это представители качественного среднего ценового сегмента.

Аккумуляторы Energizer также изготавливаются на заводах концерна Clarios, фактически разделяя технологическую базу с Bosch и Varta.

Зато автомобильные батареи Duracell для европейского рынка производит авторитетная австрийская компания Banner, которая является поставщиком на конвейеры многих автопроизводителей, что гарантирует высокую надежность продукции.