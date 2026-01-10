Hyundai создала автомобильную краску, которая не оставляет царапин

Как Hyundai оставит автомастеров без работы
Компания Hyundai представила инновационную технологию покрытия, которая способна автоматически устранять царапины и мелкие дефекты кузова. Эта разработка может существенно изменить рынок обслуживания авто, сделав услуги профессиональной полировки и воскования менее востребованными.
Гибкая защита
Традиционные автомобильные лаки разрабатываются максимально жесткими для защиты от ударов камней или других внешних факторов. Однако новая технология, описание которой подано в Ведомство по патентам и товарным знакам США, предлагает использование специального состава на основе полиуретана.
Такое покрытие образует тонкую пленку, обладающую нарочитой гибкостью и свойствами, близкими к текучести. Это позволяет материалу "перетекать" в ответ на повреждения и со временем возвращаться в первоначальное состояние.
Эффективность восстановления
По данным разработчиков, самовосстанавливающееся покрытие демонстрирует 80% эффективности при исправлении недостатков покраски. Несмотря на необычную эластичность верхнего слоя, он имеет такую же твердость, как и современные краски.
Это обеспечивает надежный барьер против агрессивных веществ, таких как кислотные дожди или птичий помет, не позволяя им закрепляться в структуре покрытия.
Секрет в сочетании полимеров
Достижение баланса между стабильностью и пластичностью стало возможным благодаря смешиванию полимеров и олигомеров (соединений с длинными и короткими цепями соответственно). Такой химический состав обеспечивает высокую устойчивость защитного слоя, оставляя его достаточно эластичным для самостоятельного устранения повреждений.
Хотя патент не уточняет, может ли технология применяться непосредственно к пигментированному слою, использование ее в качестве финишного прозрачного покрытия значительно облегчит поддержание идеального внешнего вида транспортного средства.
