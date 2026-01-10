Відео
Як Hyundai залишить автомайстрів без роботи

Як Hyundai залишить автомайстрів без роботи

Дата публікації: 10 січня 2026 15:45
Hyundai створила автомобільну фарбу, як не залишає подряпин
Процес нанесення фарби на автомобіль. Фото: kbb.com

Компанія Hyundai представила інноваційну технологію покриття, яка здатна автоматично усувати подряпини та дрібні дефекти кузова. Ця розробка може суттєво змінити ринок обслуговування авто, зробивши послуги професійного полірування та воскування менш затребуваними.

Про це повідомив Car Buzz.

Гнучкий захист

Традиційні автомобільні лаки розробляються максимально жорсткими для захисту від ударів каміння чи інших зовнішніх факторів. Проте нова технологія, опис якої подано до Відомства з патентів і товарних знаків США, пропонує використання спеціального складу на основі поліуретану.

Таке покриття утворює тонку плівку, що володіє навмисною гнучкістю та властивостями, близькими до текучості. Це дозволяє матеріалу "перетікати" у відповідь на пошкодження та з часом повертатися у первинний стан.

Ефективність відновлення

За даними розробників, самовідновлювальне покриття демонструє 80% ефективності при виправленні недоліків фарбування. Попри незвичну еластичність верхнього шару, він має таку ж твердість, як і сучасні фарби.

Це забезпечує надійний бар'єр проти агресивних речовин, таких як кислотні дощі або пташиний послід, не дозволяючи їм закріплюватися в структурі покриття.

Секрет у поєднанні полімерів

Досягнення балансу між стабільністю та пластичністю стало можливим завдяки змішуванню полімерів та олігомерів (сполук з довгими та короткими ланцюгами відповідно). Такий хімічний склад забезпечує високу стійкість захисного шару, залишаючи його достатньо еластичним для самостійного усунення пошкоджень.

Хоча патент не уточнює, чи може технологія застосовуватися безпосередньо до пігментованого шару, використання її як фінішного прозорого покриття значно полегшить підтримання ідеального зовнішнього вигляду транспортного засобу.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
