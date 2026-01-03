Видео
Главная Авто Как часто надо мыть автомобиль зимой

Как часто надо мыть автомобиль зимой

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:32
Как часто мыть авто зимой: советы для защиты от коррозии
Мытье авто зимой. Фото: autolaundry.com

Влияние дорожных реагентов и постоянная влага в зимний период становятся главными факторами преждевременного возникновения коррозии на кузове авто. Регулярное удаление соли помогает сохранить целостность металлических элементов и функциональность тормозной системы.

Об этом написал Slash Gear.

Читайте также:

Оптимальная периодичность

Стандартной рекомендацией для поддержания чистоты зимой является посещение автомойки примерно один раз в две недели. В регионах, где дорожные службы используют большое количество соли или химических смесей для борьбы с гололедом, этот интервал стоит сократить до семи дней.

Такой подход не позволяет агрессивным веществам накапливаться на поверхности и разрушать защитный слой лакокрасочного покрытия.

Особое внимание

Самым опасным для транспортного средства является накопление грязи в зонах, которые скрыты от глаз. Дорожная соль больше всего поражает шасси, пороги и внутренние части колесных арок, где часто начинается незаметное разрушение металла.

Использование автоматических моек с функцией распыления воды под высоким давлением снизу позволяет эффективно очистить тормозные магистрали и узлы подвески от остатков соляного раствора.

Мойка автомобиля при значительных минусовых температурах грозит быстрым замерзанием остатков влаги в дверных замках, механизмах ручек и вокруг резиновых уплотнителей. Если мойка проводится в морозную погоду, обязательной процедурой является тщательное просушивание и смазывание замков и петель, чтобы избежать их блокировки.

Также читайте:

Защитный воск для поверхностей

Нанесение воскового покрытия создает дополнительный барьер между кузовом и агрессивной внешней средой. Воск образует тонкую пленку, которая отталкивает воду и препятствует прямому контакту реагентов с металлом.

Это не только облегчает последующее удаление грязи при последующих визитах на мойку, но и защищает краску от микротрещин, возникающих из-за воздействия песка и льда.

авто зима проблемы советы автомобиль ржавчина мойка авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
