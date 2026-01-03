Як часто мити авто взимку: поради для захисту від корозії

Миття авто взимку. Фото: autolaundry.com

Вплив дорожніх реагентів та постійна волога у зимовий період стають головними факторами передчасного виникнення корозії на кузові авто. Регулярне видалення солі допомагає зберегти цілісність металевих елементів та функціональність гальмівної системи.

Про це написав Slash Gear.

Оптимальна періодичність

Стандартною рекомендацією для підтримки чистоти взимку є відвідування автомийки приблизно один раз на два тижні. У регіонах, де дорожні служби використовують велику кількість солі або хімічних сумішей для боротьби з ожеледицею, цей інтервал варто скоротити до семи днів.

Такий підхід не дозволяє агресивним речовинам накопичуватися на поверхні та руйнувати захисний шар лакофарбового покриття.

Особлива увага

Найнебезпечнішим для транспортного засобу є накопичення бруду в зонах, які приховані від очей. Дорожня сіль найбільше вражає шасі, пороги та внутрішні частини колісних арок, де часто починається непомітне руйнування металу.

Використання автоматичних мийок із функцією розпилення води під високим тиском знизу дозволяє ефективно очистити гальмівні магістралі та вузли підвіски від залишків соляного розчину.

Миття автомобіля при значних мінусових температурах загрожує швидким замерзанням залишків вологи у дверних замках, механізмах ручок та навколо гумових ущільнювачів. Якщо миття проводиться в морозну погоду, обов'язковою процедурою є ретельне просушування та змащування замків і петель, щоб уникнути їхнього блокування.

Захисний віск для поверхонь

Нанесення воскового покриття створює додатковий бар'єр між кузовом і агресивним зовнішнім середовищем. Віск утворює тонку плівку, яка відштовхує воду та перешкоджає прямому контакту реагентів з металом.

Це не лише полегшує подальше видалення бруду під час наступних візитів на мийку, а й захищає фарбу від мікротріщин, що виникають через вплив піску та льоду.