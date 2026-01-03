Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як часто треба мити автомобіль взимку

Як часто треба мити автомобіль взимку

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 10:32
Як часто мити авто взимку: поради для захисту від корозії
Миття авто взимку. Фото: autolaundry.com

Вплив дорожніх реагентів та постійна волога у зимовий період стають головними факторами передчасного виникнення корозії на кузові авто. Регулярне видалення солі допомагає зберегти цілісність металевих елементів та функціональність гальмівної системи.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Оптимальна періодичність

Стандартною рекомендацією для підтримки чистоти взимку є відвідування автомийки приблизно один раз на два тижні. У регіонах, де дорожні служби використовують велику кількість солі або хімічних сумішей для боротьби з ожеледицею, цей інтервал варто скоротити до семи днів.

Такий підхід не дозволяє агресивним речовинам накопичуватися на поверхні та руйнувати захисний шар лакофарбового покриття.

Особлива увага

Найнебезпечнішим для транспортного засобу є накопичення бруду в зонах, які приховані від очей. Дорожня сіль найбільше вражає шасі, пороги та внутрішні частини колісних арок, де часто починається непомітне руйнування металу.

Використання автоматичних мийок із функцією розпилення води під високим тиском знизу дозволяє ефективно очистити гальмівні магістралі та вузли підвіски від залишків соляного розчину.

Миття автомобіля при значних мінусових температурах загрожує швидким замерзанням залишків вологи у дверних замках, механізмах ручок та навколо гумових ущільнювачів. Якщо миття проводиться в морозну погоду, обов'язковою процедурою є ретельне просушування та змащування замків і петель, щоб уникнути їхнього блокування.

Також читайте:

Який штраф за миття автомобіля біля дому

Зіпсуєте покриття: чим категорично не можна мити авто

Захисний віск для поверхонь

Нанесення воскового покриття створює додатковий бар'єр між кузовом і агресивним зовнішнім середовищем. Віск утворює тонку плівку, яка відштовхує воду та перешкоджає прямому контакту реагентів з металом.

Це не лише полегшує подальше видалення бруду під час наступних візитів на мийку, а й захищає фарбу від мікротріщин, що виникають через вплив піску та льоду.

авто зима проблеми поради автомобіль іржа миття авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації