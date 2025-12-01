Бутылка воды привела к ремонту авто за 12 000 долларов

2023 Hyundai IONIQ 5 Фото: caranddriver.com

Водитель из американской Флориды столкнулся с неожиданным и крайне дорогим ремонтом своего электромобиля Hyundai IONIQ 5 после того, как в салоне разлилась обычная бутылка воды. Дилерский центр оценил замену поврежденной водой электропроводки под сиденьем почти в 12 000 долларов, а производитель и страховая компания отказались покрывать расходы.

Об этом сообщил Slash Gear.

Инцидент и сумма ущерба

Для владельца Hyundai IONIQ 5 Майкла Маккормика обычная бытовая неприятность обернулась финансовым кошмаром. Резкое торможение в потоке автомобилей привело к тому, что бутылка воды перевернулась на заднем сиденье, а жидкость попала в электросистему. Через несколько минут водитель получил многочисленные предупреждения на панели об отключении различных систем автомобиля.

Следствие, проведенное местным изданием Action9, установило, что жидкость повредила жгуты электропроводки, расположенные под сиденьем. Хотя электромобилю было всего два года, дилерский центр Hyundai пришел к выводу, что для устранения неисправности необходимо заменить цельные жгуты пола и водительского сиденья. Общая стоимость ремонта составила 11 882 долларов.

Отказ в покрытии

Hyundai отказала в гарантийном ремонте, сославшись на то, что повреждения являются следствием "внешнего воздействия", а не производственным дефектом. Представители компании отметили, что гарантия не покрывает повреждения, вызванные водой или затоплением, о чем, в частности, говорится в руководстве пользователя.

Страховая фирма, в свою очередь, также отклонила требование.

Проблема конструкции

Этот случай не является единичным. Владельцы Hyundai IONIQ 5 на интернет-форумах также сообщали о подобных проблемах, называя их "кошмаром на 10 000 долларов".

Эксперты отмечают, что современные авто, особенно электромобили, становятся все более похожими на "компьютеры на колесах" со сложной электроникой. Один из автомобильных экспертов WFTV Channel 9 даже назвал такую уязвимость проводки конструктивным недостатком.

Так как гарантия Hyundai и большинства других автопроизводителей прямо исключает покрытие убытков от воды, владельцам электромобилей следует быть максимально осторожными и немедленно принимать меры в случае любого разлива жидкости.