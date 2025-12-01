Відео
Головна Авто Як пляшка води призвела до ремонту авто за 12 000 доларів

Як пляшка води призвела до ремонту авто за 12 000 доларів

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 15:20
Пляшка води спричинила ремонт авто за 12 000 доларів
2023 Hyundai IONIQ 5 Фото: caranddriver.com

Водій з американської Флориди зіткнувся з несподіваним та вкрай дорогим ремонтом свого електромобіля Hyundai IONIQ 5 після того, як у салоні розлилася звичайна пляшка води. Дилерський центр оцінив заміну пошкодженої водою електропроводки під сидінням майже у 12 000 доларів, а виробник та страхова компанія відмовилися покривати витрати.

Про це повідомив Slash Gear.

Читайте також:

Інцидент та сума збитків

Для власника Hyundai IONIQ 5 Майкла Маккорміка звичайна побутова неприємність обернулася фінансовим кошмаром. Різке гальмування в потоці автомобілів призвело до того, що пляшка води перекинулася на задньому сидінні, а рідина потрапила в електросистему. Через кілька хвилин водій отримав численні попередження на панелі про відключення різних систем автомобіля.

Слідство, проведене місцевим виданням Action9, встановило, що рідина пошкодила джгути електропроводки, розташовані під сидінням. Хоча електромобілю було лише два роки, дилерський центр Hyundai дійшов висновку, що для усунення несправності необхідно замінити цілісні джгути підлоги та водійського сидіння. Загальна вартість ремонту склала 11 882 доларів.

Відмова у покритті

Hyundai відмовила у гарантійному ремонті, пославшись на те, що пошкодження є наслідком "зовнішнього впливу", а не виробничим дефектом. Представники компанії зазначили, що гарантія не покриває пошкодження, спричинені водою або затопленням, про що, зокрема, йдеться у посібнику користувача.

Страхова фірма, зі свого боку, також відхилила вимогу.

Також читайте:

На що перетворився електрокар Hyundai після 660 000 км пробігу

Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Проблема конструкції

Цей випадок не є поодиноким. Власники Hyundai IONIQ 5 на інтернет-форумах також повідомляли про подібні проблеми, називаючи їх "кошмаром на 10 000 доларів".

Експерти зазначають, що сучасні авто, особливо електромобілі, стають все більш схожими на "комп’ютери на колесах" зі складною електронікою. Один з автомобільних експертів WFTV Channel 9 навіть назвав таку вразливість проводки конструктивним недоліком.

Позаяк гарантія Hyundai та більшості інших автовиробників прямо виключає покриття збитків від води, власникам електромобілів слід бути максимально обережними та негайно вживати заходів у разі будь-якого розливу рідини.

ремонт авто вода проблеми ціни автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
