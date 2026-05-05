Кабмин введет новые категории водительских прав: что изменится

Водительское удостоверение. Фото: rbc.ua

Кабинет Министров инициирует масштабное обновление законодательства о дорожном движении. В Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект №15200, который вводит новые правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Документ предусматривает расширение перечня категорий и изменение возрастных требований для получения права на управление.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на карточку правительственного законопроекта.

Обновленные категории

Законопроект вводит категорию АМ для мопедов и легких квадроциклов, скорость которых не превышает 45 км/ч. Объем двигателя таких средств должен быть до 50 куб. см, а мощность до 4 кВт. Это позволит четче разграничить маломощный транспорт на дорогах общего пользования.

Отдельное внимание уделено двухколесным средствам. Категория А1 будет охватывать мотоциклы с объемом до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт. Новая категория А2 предназначена для мотоциклов мощностью до 35 кВт, тогда как категория А остается для более мощной техники. Квадроциклы массой до 400 кг или 550 кг для грузовых выделены в категорию В1.

Для легковых автомобилей традиционной остается категория В. Она позволяет управлять авто массой до 3500 кг с количеством мест до восьми, не считая водителя. Также уточнены правила для составов транспортных средств с прицепами в категориях ВЕ, С1Е и СЕ.

Возрастной порог

Изменения касаются и минимального возраста водителей. Право управлять мопедами категории АМ можно будет получить уже с 15 лет. Для категорий А1 и В1 установлен порог в 16 лет. Основные категории для легковых и легких грузовых авто будут доступны с 18 лет.

Предусмотрена возможность получить право на управление категориями В и ВЕ с 17 лет. Однако в таком случае обязательным условием является присутствие лица, имеющего водительский стаж не менее двух лет. Мощные мотоциклы категории А станут доступными с 20 лет при условии двухлетнего опыта управления категорией А2.

Для водителей автобусов категорий D1 и D установлен возраст 21 и 24 года соответственно. Так как наличие документа о профессиональном образовании является весомым фактором, для таких лиц сроки могут быть сокращены до 18 или 21 года. Управление тракторами и сельскохозяйственной техникой будет разрешено с 18 лет.

Полномочия властей

Функции по выдаче удостоверений и регистрации авто планируют частично делегировать местным властям. Это должно упростить доступ к административным услугам для граждан. Правительство при этом оставляет за собой право утверждать образцы бланков и требования к электронным документам.

Цифровизация остается приоритетом. Устанавливаются четкие требования к электронным водительским удостоверениям и свидетельствам о регистрации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что МВД Украины разработало проект приказа для обновления порядка экзаменов на водительские удостоверения. Документ предусматривает усиление контроля за идентификацией кандидатов и введение новых языковых возможностей.

