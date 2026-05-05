Кабмін запровадить нові категорії водійських прав: що зміниться

Кабінет Міністрів ініціює масштабне оновлення законодавства про дорожній рух. У Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт №15200, який запроваджує нові правила видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів. Документ передбачає розширення переліку категорій та зміну вікових вимог для отримання права на керування.

Оновлені категорії

Законопроєкт впроваджує категорію АМ для мопедів та легких квадроциклів, швидкість яких не перевищує 45 км/год. Об’єм двигуна таких засобів має бути до 50 куб. см, а потужність до 4 кВт. Це дозволить чіткіше розмежувати малопотужний транспорт на дорогах загального користування.

Окрему увагу приділено двоколісним засобам. Категорія А1 охоплюватиме мотоцикли з об’ємом до 125 куб. см та потужністю до 11 кВт. Нова категорія А2 призначена для мотоциклів потужністю до 35 кВт, тоді як категорія А залишається для потужнішої техніки. Квадроцикли масою до 400 кг або 550 кг для вантажних виділено у категорію В1.

Для легкових автомобілів традиційною залишається категорія В. Вона дозволяє керувати авто масою до 3500 кг із кількістю місць до восьми, не враховуючи водія. Також уточнено правила для складів транспортних засобів з причепами у категоріях ВЕ, С1Е та СЕ.

Віковий поріг

Зміни стосуються і мінімального віку водіїв. Право керувати мопедами категорії АМ можна буде отримати вже з 15 років. Для категорій А1 та В1 встановлено поріг у 16 років. Основні категорії для легкових та легких вантажних авто будуть доступні з 18 років.

Передбачено можливість отримати право на керування категоріями В та ВЕ з 17 років. Проте у такому разі обов’язковою умовою є присутність особи, яка має водійський стаж не менше двох років. Потужні мотоцикли категорії А стануть доступними з 20 років за умови дворічного досвіду керування категорією А2.

Для водіїв автобусів категорій D1 та D встановлено вік 21 та 24 роки відповідно. Позаяк наявність документа про професійну освіту є вагомим чинником, для таких осіб терміни можуть бути скорочені до 18 або 21 року. Керування тракторами та сільськогосподарською технікою дозволятиметься з 18 років.

Повноваження влади

Функції з видачі посвідчень та реєстрації авто планують частково делегувати місцевій владі. Це має спростити доступ до адміністративних послуг для громадян. Уряд при цьому залишає за собою право затверджувати зразки бланків та вимоги до електронних документів.

Цифровізація залишається пріоритетом. Встановлюються чіткі вимоги до електронних посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що МВС України розробило проєкт наказу для оновлення порядку іспитів на водійські посвідчення. Документ передбачає посилення контролю за ідентифікацією кандидатів та запровадження нових мовних можливостей.

