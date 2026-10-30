Исследование показало критическую уязвимость современных автомобилей

Панель управления современного автомобиля. Фото: caranddriver.com

Современный автомобиль все больше напоминает сложный компьютер на колесах, что делает его уязвимым для хакеров. Быстрое развитие программного обеспечения превращает машины в транспортные средства с программным определением (SDV). Вместе с расширением функционала бортовых систем быстро растут и риски цифровых сбоев. Исследование компании QNX показывает, что большинство автоэкспертов ожидают массированных кибератак в ближайшие три года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Основные риски

Канадская компания QNX, разрабатывающая программное обеспечение для цифровых салонов и систем помощи водителю, провела опрос среди специалистов отрасли. По данным исследования, 47% респондентов называют пробелы в кибербезопасности главной угрозой для развития цифровых автомобилей в ближайшие 5–10 лет. Поэтому объем мирового рынка автомобильной безопасности в 2026 году достигнет 8,8 млрд долларов, а к середине десятилетия вырастет до 24 млрд долларов.

Главная проблема заключается в объединении управления различными функциями внутри одного центрального компьютера. Раньше мультимедийные системы и узлы безопасности работали на отдельных устройствах и не взаимодействовали между собой. Теперь они часто используют общую платформу, поэтому сбой в развлекательной программе может повлиять на работу тормозов или рулевого управления.

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Директор по инженерии QNX Филип Гетчер сравнивает это с обычным ПК, который зависает из-за большого количества открытых программ. Однако в случае с транспортом подобная перегрузка во время движения создает смертельную опасность.

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Более простые авто

Учитывая рост стоимости и усложнение электронных систем, часть автопроизводителей пытается предложить альтернативу. На рынке остается немалая категория покупателей, которым нужен простой и недорогой транспорт для ежедневных поездок без избытка вычислительной мощности.

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Примером такого подхода служит концептуальный Citroën 2CV, серийный выпуск которого запланирован на 2028 год по цене менее 15 000 евро. Модель станет частью специальной программы E-Car от концерна Stellantis, в рамках которой также появится компактный электромобиль Fiat с такой же стартовой ценой.

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