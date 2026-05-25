Citroen возрождает легендарную модель в виде дешевого ситикара

Рендер Citroen 2CV. Фото: auto-motor-und-sport.de

Французский автопроизводитель планирует вернуть на рынок свою самую известную историческую модель Citroen 2CV. Легендарный автомобиль возродится в виде ультрабюджетного городского электромобиля нового поколения. Официальный выпуск возрожденного ситикара запланирован на 2028 год. Производство техники развернут на итальянском заводе в Помильяно-д'Арко, где новинку будут собирать на одном конвейере с родственной бюджетной моделью марки Fiat.

Исторические корни

Оригинальный Citroen 2CV создавался в середине 1930-х годов как максимально доступное транспортное средство для сельских жителей. Машина выделялась уникальной мягкой подвеской, которая позволяла перевозить деликатные продукты без повреждений. Серийное производство этого народного любимца продолжалось с 1949 по 1990 год, а общий тираж превысил 3 800 000 единиц.

Современный электрический вариант получит узнаваемые ретро-черты своего знаменитого предка. Несмотря на кардинальное изменение технической начинки, дизайнеры сохранят характерные пропорции кузова. Благодаря специфической и харизматичной внешности исторический автомобиль в свое время получил всемирное прозвище "гадкий утенок".

Дешевый электрокар

Современный проект станет частью новой глобальной стратегии развития концерна Stellantis под названием FaSTLAne 2030. Возрожденный хэтчбек войдет в семейство компактных городских машин, чья общая длина вряд ли будет превышать четыре метра. Новинка будет принадлежать к специальной льготной категории транспорта под кодом M1E.

Такой статус предполагает использование упрощенных нормативных требований к системам безопасности, что позволит удержать себестоимость производства на низком уровне. Ожидается, что начальная цена нового электрокара в базовом исполнении составит около 15 000 евро. Подобный ценник сделает модель одним из самых доступных электрических средств передвижения на европейском рынке.

