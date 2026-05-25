Citroen відроджує легендарну модель у вигляді дешевого сітікара

Рендер Citroen 2CV. Фото: auto-motor-und-sport.de

Французький автовиробник планує повернути на ринок свою найвідомішу історичну модель Citroen 2CV. Легендарний автомобіль відродиться у вигляді ультрабюджетного міського електрокара нового покоління. Офіційний випуск відродженого сітікара заплановано на 2028 рік. Виробництво техніки розгорнуть на італійському заводі в Помільяно-д’Арко, де новинку збиратимуть на одному конвеєрі зі спорідненою бюджетною моделлю марки Fiat.

Історичне коріння

Оригінальний Citroen 2CV створювався у середині 1930-х років як максимально доступний транспортний засіб для сільських жителів. Машина виділялася унікальною м'якою підвіскою, яка дозволяла перевозити делікатні продукти без пошкоджень. Серійне виробництво цього народного улюбленця тривало з 1949 по 1990 рік, а загальний тираж перевищив 3 800 000 одиниць.

Сучасний електричний варіант отримає впізнавані ретро-риси свого знаменитого пращура. Попри кардинальну зміну технічної начинки, дизайнери збережуть характерні пропорції кузова. Завдяки специфічній та харизматичній зовнішності історичний автомобіль свого часу отримав всесвітнє прізвисько "гидке каченя".

Дешевий електрокар

Сучасний проєкт стане частиною нової глобальної стратегії розвитку концерну Stellantis під назвою FaSTLAne 2030. Відроджений хетчбек увійде до сімейства компактних міських машин, чия загальна довжина навряд чи перевищуватиме чотири метри. Новинка належатиме до спеціальної пільгової категорії транспорту під кодом M1E.

Такий статус передбачає використання спрощених нормативних вимог до систем безпеки, що дозволить утримати собівартість виробництва на низькому рівні. Очікується, що початкова ціна нового електрокара в базовому виконанні складе близько 15 000 євро. Подібний цінник зробить модель одним з найдоступніших електричних засобів пересування на європейському ринку.

