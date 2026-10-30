Дослідження показало критичну вразливість сучасних автомобілів

Панель управління сучасного автомобіля. Фото: caranddriver.com

Сучасний автомобіль дедалі більше нагадує складний комп’ютер на колесах, що робить його вразливим для хакерів. Швидкий розвиток програмного забезпечення перетворює машини на транспортні засоби з програмним визначенням (SDV). Разом з розширенням функціоналу бортових систем швидко зростають і ризики цифрових збоїв. Дослідження компанії QNX свідчить, що більшість автоекспертів очікують масованих кібератак у найближчі три роки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Головні ризики

Канадська компанія QNX, яка розробляє програмне забезпечення для цифрових кабін та систем допомоги водієві, провела опитування серед фахівців галузі. За даними дослідження, 47% респондентів називають прогалини в кібербезпеці головною загрозою для розвитку цифрових авто на найближчі 5-10 років. Тому обсяг світового ринку автобезпеки у 2026 році досягне 8,8 млрд доларів, а до середини десятиліття зросте до 24 млрд доларів.

Головна проблема полягає в об'єднанні управління різними функціями всередині одного центрального комп'ютера. Раніше мультимедійні системи та вузли безпеки працювали на окремих пристроях і не перетиналися між собою. Тепер вони часто ділять спільну платформу, тому збій у розважальній програмі може вплинути на роботу гальм чи кермового управління.

Директор з інженерії QNX Філіп Гетчер порівнює це зі звичайним ПК, який зависає через велику кількість відкритих програм. Однак у випадку з транспортом подібне перевантаження під час руху створює смертельну небезпеку.

Читайте також:

Простіші машини

З огляду на зростання вартості та ускладнення електронних систем частина автовиробників намагається запропонувати альтернативу. На ринку залишається чимала категорія покупців, яким потрібен простий та недорогий транспорт для щоденних поїздок без надлишку обчислювальної потужності.

Прикладом такого підходу виступає концептуальний Citroën 2CV, серійний випуск якого запланували на 2028 рік за ціною менш як 15 000 євро. Модель стане частиною спеціальної програми E-Car від концерну Stellantis, в межах якої також з'явиться компактний електромобіль Fiat з таким самим початковим цінником.

Раніше Новини.LIVE писали, як Audi шокувала своїх шанувальників новим електромобілем для китайського ринку. Машина отримала технології, про які в Європі можуть лише мріяти.

Також читайте, як Citroën відроджує легендарну модель. Автомобіль Citroën 2CV випускатимуть як ультрабюджетний міський електрокар.