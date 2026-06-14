Испания, Венгрия и другие: как автопроизводители из Китая оседают в ЕС

BYD Atto 2 2026 года. Фото: topgear.com

Европейские пошлины заставили китайские автомобильные компании кардинально изменить стратегию работы. Вместо обычного экспорта готовых автомобилей бренды из КНР начали массово создавать собственные производственные мощности на территории ЕС. Это позволяет не только избегать высоких налогов, но и рассчитывать на государственные экологические субсидии, которые во Франции превышают 3000 евро на покупку одного автомобиля. Но местные регуляторы требуют именно полного цикла локального производства, а не простой сборки готовых комплектов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Новые заводы

Бренд MG инвестирует 200 000 000 евро в строительство своего первого европейского завода в испанской Галисии. К 2028 году предприятие планирует выпускать до 120 000 машин в год, среди которых популярные хэтчбеки MG4 и городские кроссоверы ZS EV.

В то же время компания BYD завершает подготовку крупного завода в венгерском городе Сегед, где уже собрали первые тестовые экземпляры. Полноценный массовый выпуск хэтчбеков Dolphin Surf и компактных кроссоверов Atto 2 начнется до конца года, что снизит цену базовой модели до отметки менее 17 000 евро благодаря экологическим бонусам.

Крупный китайский концерн Chery объединил усилия с испанской компанией EV Motors для возрождения локальной марки Ebro. Производство организовали в Барселоне на бывшем заводе Nissan, где уже выпускают гибридные автомобили. К 2029 году партнеры хотят выйти на уровень 150 000 единиц в год, в частности кроссоверов Omoda и Jaecoo. А первые полностью электромобили бренда появятся в конце года или в начале 2027 года.

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Промышленное сотрудничество

Китайские производители также активно интегрируются в европейские заводы через стратегические союзы. Например, бренд Leapmotor начнет использовать сборочные линии концерна Stellantis в испанской Сарагосе уже в 2026 году, а к 2028 году расширит присутствие на заводе в Мадриде. Сам концерн задействует французский завод в Ренне для выпуска премиальных автомобилей марки Voyah, что стало возможным благодаря длительному сотрудничеству с Dongfeng.

Другой китайский игрок Xpeng заключил соглашение о сборке своих флагманских кроссоверов G6 и G9 на мощностях завода Magna в австрийском городе Грац.

Впрочем, для получения европейских государственных льгот компаниям придется существенно снизить углеродный след. Импорт крупных автомобильных узлов с высоким уровнем вредных выбросов из Китая может заблокировать доступ покупателей к привлекательным экологическим премиям.

Ранее Новини.LIVE писали, как Китай постепенно захватывает авторынок Украины. Опыт Европы показывает, что производители из КНР могут неожиданно для всех резко увеличить присутствие на рынке.

Также читайте, почему китайские электрокары обесцениваются в два раза быстрее конкурентов. Главная проблема азиатских новичков заключается в полной неопределенности их будущего.