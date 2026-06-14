Іспанія, Угорщина та інші: як автовиробники з Китаю осідають в ЄС

BYD Atto 2 2026 року. Фото: topgear.com

Європейські мита змусили китайські автомобільні компанії кардинально змінити стратегію роботи. Замість звичайного експорту готових машин бренди з КНР почали масово створювати власні промислові потужності всередині ЄС. Це дозволяє не лише уникати великих податків, а й розраховувати на державні екологічні субсидії, які у Франції перевищують 3000 євро на покупку одного авто. Але місцеві регулятори вимагають саме повного циклу локального виробництва, а не простого збирання готових комплектів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Нові заводи

Бренд MG інвестує 200 000 000 євро у будівництво свого першого європейського заводу в іспанській Галісії. До 2028 року підприємство планує випускати до 120 000 машин на рік, серед яких популярні хетчбеки MG4 та міські кросовери ZS EV.

Водночас компанія BYD завершує підготовку великого заводу в угорському місті Сеґед, де вже зібрали перші тестові екземпляри. Повноцінний масовий випуск хетчбеків Dolphin Surf та компактних кросоверів Atto 2 розпочнеться до кінця року, що знизить ціну базової моделі до позначки менш як 17 000 євро завдяки екологічним бонусам.

Великий китайський концерн Chery об'єднав зусилля з іспанською компанією EV Motors для відродження локальної марки Ebro. Виробництво організували в Барселоні на колишньому заводі Nissan, де вже випускають гібридні автомобілі. До 2029 року партнери хочуть вийти на рівень 150 000 одиниць на рік, зокрема кросоверів Omoda та Jaecoo. А перші повністю електромобілі бренду з'являться наприкінці року або на початку 2027 року.

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Промислова кооперація

Китайські виробники також активно інтегруються в європейські заводи через стратегічні союзи. Наприклад, бренд Leapmotor почне використовувати складальні лінії концерну Stellantis в іспанській Сарагосі вже у 2026 році, а до 2028 року розширить присутність на фабриці в Мадриді. Сам концерн залучить французький завод у Ренні для випуску преміальних автомобілів марки Voyah, що стало можливим завдяки тривалій співпраці з Dongfeng.

Інший китайський гравець Xpeng уклав угоду про збирання своїх флагманських кросоверів G6 та G9 на потужностях заводу Magna в австрійському місті Грац.

Втім, для отримання європейських державних пільг компаніям доведеться суттєво знизити вуглецевий слід. Імпорт великих автомобільних вузлів з високим рівнем шкідливих викидів з Китаю може заблокувати доступ покупців до привабливих екологічних премій.

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