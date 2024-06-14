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Японский электромобиль установил новый скоростной рекорд — подробности

14 июня 2024 16:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Новый рекорд электромобиля Aspark Owl SP600 Фото: AutoBlog
Электромобиль Aspark Owl SP600. Фото: AutoBlog
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Электромобиль японского производства установил новый мировой рекорд скорости. Гонщик Марк Бассенг разогнал суперкар Aspark Owl SP600 до 438,7 км/ч на испытательном полигоне в Германии.

Об этом сообщает AutoBlog в пятницу, 14 июня.

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Новый мировой рекорд

Японский электрический суперкар Aspark Owl не перестает бить рекорды. Он остается самым большим электромобилем в мире.

На автодроме Папенбург в Германии гонщик Марк Бассенк разогнал новый Aspark Owl в специальной версии SP600 до 438,7 км/ч, то есть суперкар на 26,7 км/ч превзошел предыдущего рекордсмена Rimac Nevera.

Что известно об Aspark Owl SP600

Стоит отметить, что вариант Aspark Owl SP600 пока не серийный. Его производство планируют начать в ближайшее время.

Зрительно он отличается от стандартного суперкара более обтекаемым кузовом с удлиненной задней частью.

К тому же у него отсутствуют зеркала заднего вида и установлены специальные шины Bridgestone Potenza Race.

новый рекорд электромобиля
Электромобиль Aspark Owl SP600 бьет рекорд. Фото: AutoBlog

Ранее мы сообщали, что электромобиль Hyundai вышел на рынок спортивных купе с моделью Scoupe еще в 1992 году. А уже в 2024 году компания и ее бренды Kia и Genesis предлагают удивительно скоростные автомобили массового производства.

Новое видео на YouTube демонстрирует, как Tesla Cybertruck при попытке пересечь небольшую реку в Калифорнии намертво застрял между водоемом и берегом. Спастись из неловкой ситуации электромобиль смог лишь с помощью полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado.

Япония
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