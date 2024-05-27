Водіїв попередили про нову проблему електромобілів — як з нею боротися

Деяких пасажирів нудить в автомобілі. Фото: economictimes.indiatimes.com

Власники електромобілів скаржаться на заколисування. При цьому сильне рекуперативне гальмування може викликати у пасажирів електричного транспорту нудоту.

Про це повідомили ABC News.

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За словами колишнього редактора Green Car Reports Джона Фолькера, сильне рекуперативне гальмування, яке повертає максимальну енергію авто, може спричинити заколисування. Він додав, що принаймні двічі відчував нудоту, коли їхав на задньому сидінні Tesla.

Президент та головний аналітик AutoPacific Ед Кім, зазначив, що більшість виробників електромобілів налаштували дросельні заслінки, щоб підкреслити потужність машин, але побічний ефект полягає в тому, що деяких пасажирів починає заколисувати.

"Електромобілі мають такий великий крутний момент — ви натискаєте на педаль газу, і машина просто злітає. Різка подача потужності може викликати нудоту у деяких людей. Якщо ви встановите дуже високе рекуперативне гальмування, автомобіль кинеться вперед та сильно хитнеться назад", — зазначив Кім.

Доктор Д.Дж. Веррет, отоларинголог з Техасу, сказав, що заколисування в електромобілях є справжньою проблемою.

"Мозок створює модель очікування в певних ситуаціях. В автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння ви чуєте оберти двигуна й розумієте, що хтось натискає на педаль газу. Автомобіль рухається вперед. У електромобілі слухові та візуальні сигнали не відповідають моделі, якою ви насправді рухаєтеся", — підкреслив лікар.

"Водіння з однією педаллю — це зовсім інший досвід, ніж у двигунах внутрішнього згоряння. Навіть якщо ви навчитеся ефективно керувати електрокаром, невизначеність навколишнього середовища все одно може спричинити заколисування", — підтвердила науковий співробітник Інституту транспортних досліджень Мічиганського університету Моніка Джонс.

Як уникнути заколисування

Пасажири на задніх сидіннях сприйнятливіші до запаморочення та нудоти в електромобілі, ніж водії.

Щоб зменшити заколисування пасажирів, фахівці рекомендують:

встановити екорежим в електромобілі, щоб зробити дросель менш чутливим;

якщо пасажирів часто заколисує, потрібно повністю вимкнути систему рекуперації — це не надто вплине на пробіг електромобіля, натомість салон залишиться чистим після поїздки;

водіям електромобілів потрібно вчитися спокійнішому та плавнішому стилю кермування.

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