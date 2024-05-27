Водителей предупредили о новой проблеме электромобилей — как с ней бороться

Некоторых пассажиров тошнит в автомобиле. Фото: economictimes.indiatimes.com

Владельцы электромобилей жалуются на укачивание. При этом сильное рекуперативное торможение может вызвать у пассажиров электрического транспорта тошноту.

Об этом сообщили ABC News.

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Почему в электрокарах укачивает

По словам бывшего редактора Green Car Reports Джона Фолькера, сильное рекуперативное торможение, возвращающее максимальную энергию авто, может вызвать укачивание. Он добавил, что по крайней мере дважды чувствовал тошноту, когда ехал на заднем сиденье Tesla.

Президент и главный аналитик AutoPacific Эд Ким отметил, что большинство производителей электромобилей настроили дроссельные заслонки, чтобы подчеркнуть мощность машин, но побочный эффект заключается в том, что некоторых пассажиров начинает укачивать.

"Электромобили имеют такой большой крутящий момент — вы нажимаете на педаль газа, и машина просто взлетает. Резкая подача мощности может вызвать тошноту у некоторых людей. Если вы установите очень высокое рекуперативное торможение, автомобиль бросится вперед и сильно качается назад", — отметил Ким.

Доктор Д.Дж. Веррет, отоларинголог из Техаса, сказал, что укачивание в электромобилях является настоящей проблемой.

"Мозг создает модель ожидания в определенных ситуациях. В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания вы слышите обороты двигателя и понимаете, что кто-то нажимает на педаль газа. Автомобиль двигается вперед. В электромобиле слуховые и визуальные сигналы не соответствуют модели, по которой вы на самом деле двигаетесь", — подчеркнул врач.

"Вождение с одной педалью — это совсем другой опыт, чем в двигателях внутреннего сгорания. Даже если вы научитесь эффективно управлять электрокаром, неопределенность окружающей среды все равно может повлечь укачивание", — подтвердила научный сотрудник Института транспортных исследований Мичиганского университета Моника Джонс.

Как избежать укачивания

Пассажиры на задних сиденьях более восприимчивы к головокружению и тошноте в электромобиле, чем водители.

Чтобы уменьшить укачивание пассажиров, специалисты рекомендуют:

установить экорежим в электромобиле, чтобы сделать дроссель менее чувствительным;

если пассажиров часто укачивает, нужно полностью выключить систему рекуперации — это не сильно повлияет на пробег электромобиля, но салон останется чистым после поездки;

водителям электромобилей нужно учиться более спокойному и плавному стилю вождения.

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