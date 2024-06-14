Новий рекорд електромобіля Aspark Owl SP600. Фото: AutoBlog

Електромобіль Aspark Owl SP600. Фото: AutoBlog

Електромобіль японського виробництва встановив новий світовий рекорд швидкості. Гонщик Марк Бассенг розігнав суперкар Aspark Owl SP600 до 438,7 км/год на випробувальному полігоні в Німеччині.

Про це повідомляє AutoBlog у п'ятницю, 14 червня.

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На автодромі Папенбург в Німеччині гонщик Марк Бассенк розігнав новий Aspark Owl у спеціальній версії SP600 до 438,7 км/год, тобто суперкар на 26,7 км/год перевершив попереднього рекордсмена Rimac Nevera.

Що відомо про Aspark Owl SP600

Варто відзначити, що варіант Aspark Owl SP600 поки не серійний. Його виробництво планують почати найближчим часом.

Візуально він відрізняється від стандартного суперкара більш обтічним кузовом із подовженою задньою частиною.

До того ж у нього відсутні дзеркала заднього виду та встановлені особливі шини Bridgestone Potenza Race.

Електромобіль Aspark Owl SP600 б'є рекорд. Фото: AutoBlog

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