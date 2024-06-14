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Японський електромобіль встановив новий швидкісний рекорд — подробиці

14 червня 2024 16:33
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Дмитро Галушка
Редактор
Новий рекорд електромобіля Aspark Owl SP600. Фото: AutoBlog
Електромобіль Aspark Owl SP600. Фото: AutoBlog
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Електромобіль японського виробництва встановив новий світовий рекорд швидкості. Гонщик Марк Бассенг розігнав суперкар Aspark Owl SP600 до 438,7 км/год на випробувальному полігоні в Німеччині.

Про це повідомляє AutoBlog у п'ятницю, 14 червня. 

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Новий світовий рекорд

Японський електричний суперкар Aspark Owl не припиняє бити рекорди. Він лишається найбільшим електромобілем у світі.

На автодромі Папенбург в Німеччині гонщик Марк Бассенк розігнав новий Aspark Owl у спеціальній версії SP600 до 438,7 км/год, тобто суперкар на 26,7 км/год перевершив попереднього рекордсмена Rimac Nevera.

Що відомо про Aspark Owl SP600

Варто відзначити, що варіант Aspark Owl SP600 поки не  серійний.  Його виробництво планують почати найближчим часом.

Візуально він відрізняється від стандартного суперкара більш обтічним кузовом із подовженою задньою частиною.

До того ж у нього відсутні дзеркала заднього виду та встановлені особливі шини Bridgestone Potenza Race.

новий рекорд електромобілю
Електромобіль Aspark Owl SP600 б'є рекорд. Фото: AutoBlog

Раніше ми повідомляли, що електромобіль Hyundai вийшов на ринок спортивних купе з моделлю Scoupe ще у 1992-му. А вже у 2024 році компанія та її бренди Kia та Genesis пропонують напрочуд швидкісні автомобілі масового виробництва.

Нове відео на YouTube демонструє, як Tesla Cybertruck під час спроби перетнути невеличку річку в Каліфорнії намертво застряг між водоймою та берегом. Врятуватися з незручної ситуації електромобіль зміг лише за допомогою повнорозмірного пікапа Chevrolet Silverado.

Японія
авто
технології
автомобіль
рекорд

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