Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 года. Фото: caranddriver.com

Японские гибридные автомобили помогают владельцам существенно сократить расходы на АЗС. Модельные ряды ведущих производителей включают как компактные городские легковые автомобили, так и просторные трехрядные кроссоверы. Эксперты сравнили японских конкурентов по реальному расходу топлива и запасу хода на одном баке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Субкомпактные кроссоверы

В классе самых маленьких кроссоверов на рынке соревнуются полноприводные Toyota Corolla Cross Hybrid и Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года.

Гибридная версия Toyota в смешанном цикле расходует 5,6 л/100 км против 7,8 л/100 км у обычной бензиновой модификации. Запас хода на полном баке при этом увеличивается с 639 до 716 км.

Subaru Crosstrek потребляет 6,5 л/100 км в городе и на трассе, тогда как базовый бензиновый вариант требует 8,1 л/100 км. Полный бак позволяет гибриду проехать 962 км вместо 774 км у стандартной модели.

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Компактные седаны

Полноприводная Toyota Corolla Hybrid расходует 4,9 л/100 км в смешанном цикле против 6,9 л/100 км у бензиновой версии, а запас хода увеличивается с 723 до 872 км.

Седан Honda Civic Hybrid, который потребляет всего 4,8 л/100 км. На одном баке автомобиль преодолевает 835 км вместо 679 км у обычной версии с 2-литровым двигателем. Также гибридный Civic предлагает значительно лучшую динамику разгона.

Компактные кроссоверы

Полноприводный гибрид Honda CR-V в смешанном цикле расходует 5,9 л/100 км, переднеприводная версия 5,5 л/100 км, а запас хода на трассе достигает 901 км.

Subaru Forester Hybrid всегда имеет полный привод, расходует в среднем 6,7 л/100 км и преодолевает на одном баке 935 км, что на 161 км больше, чем у бензиновой модификации.

Кроссовер Mazda CX-50 получил силовую установку от Toyota, благодаря которой расходует 6,2 л/100 км и проезжает 887 км без дозаправки.

Рекордсменом класса является Toyota RAV4 Hybrid с расходом 5,5 л/100 км в переднеприводной версии и запасом хода до 972 км для полноприводной модификации.

Среднеразмерные седаны

Гибридный Honda Accord в смешанном цикле расходует 4,9 л/100 км, а в городе расход снижается до 4,6 л/100 км. Запас хода на одном баке у модели увеличивается с 763 до 988 км.

Новая Toyota Camry выпускается исключительно с гибридной силовой установкой и, в зависимости от комплектации, проезжает от 962 до 1067 км на одной заправке. В переднеприводной версии седан расходует 4,6 л/100 км в смешанном режиме. Даже если выбрать для Camry опциональный полный привод, которого нет у конкурента, она все равно остается немного экономичнее, чем Accord.

Крупные кроссоверы

Toyota Highlander Hybrid в любом режиме движения расходует 6,7 л/100 км против 9,8 л/100 км у чисто бензиновой версии и добавляет +270 км к запасу хода на одном баке.

В свою очередь, у мягкого гибрида Mazda CX-70 компактный электродвигатель помогает рядном 6-цилиндровому турбодвигателю быстрее разгоняться, а не экономить топливо. Благодаря этому Mazda значительно мощнее на дороге, но расходует в среднем 9,4 л/100 км.

Модели PHEV

Среди четырех японских производителей плагин-гибриды предлагают только Toyota и Mazda. Бесспорным лидером остаётся переднеприводная Toyota Prius в базовой комплектации, которая расходует 1,9 л/100 км и преодолевает на чистой электротяге 71 км. Второе место занимает кроссовер Toyota RAV4 PHEV с показателем 2,3 л/100 км и запасом хода на электротяге до 84 км.

Крупные кроссоверы Mazda CX-70 и CX-90 с одинаковым гибридным двигателем объемом 2,5 л уступают более компактным моделям Toyota. Модель CX-70 расходует 3,9 л/100 км и проезжает на батарее 51 км, а трехрядный CX-90 потребляет 4,2 л/100 км с электрическим запасом хода 43 км.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько топлива реально расходуют гибридные кроссоверы на трассе. Результаты измерений показали заметную разницу между различными инженерными схемами силовых установок.

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