Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 року. Фото: caranddriver.com

Японські гібридні машини допомагають власникам суттєво скоротити витрати на АЗС. Модельні ряди провідних виробників охоплюють як компактні міські легковики, так і просторі трирядні кросовери. Експерти порівняли конкурентів з Японії за реальною витратою пального та запасом ходу на одному баку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Субкомпактні кросовери

У класі найменших кросоверів на ринку змагаються повнопривідні Toyota Corolla Cross Hybrid та Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного року.

Гібридна версія Toyota у змішаному циклі витрачає 5,6 л/100 км проти 7,8 л/100 км у звичайної бензинової модифікації. Запас ходу на повному баку при цьому зростає з 639 до 716 км.

Гібридний Subaru Crosstrek споживає 6,5 л/100 км у місті та на трасі, тоді як базовий бензиновий варіант потребує 8,1 л/100 км. Повний бак дозволяє гібриду проїхати 962 км замість 774 км у стандартної моделі.

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Компактні седани

Повнопривідна Toyota Corolla Hybrid витрачає 4,9 л/100 км у змішаному циклі проти 6,9 л/100 км у бензинової версії, а запас ходу зростає з 723 до 872 км.

Седан Honda Civic Hybrid, який споживає всього 4,8 л/100 км. На одному баку автомобіль долає 835 км замість 679 км у звичайної версії з 2-літровим мотором. Також гібридний Civic пропонує значно кращу динаміку розгону.

Компактні кросовери

Повнопривідний гібрид Honda CR-V у змішаному циклі витрачає 5,9 л/100 км, передньопривідна версія потребує 5,5 л/100 км, а запас ходу на трасі сягає 901 км.

Subaru Forester Hybrid завжди має повний привід, споживає в середньому 6,7 л/100 км і долає на одному баку 935 км, що на 161 км більше за показник бензинової модифікації.

Кросовер Mazda CX-50 отримав силову установку від Toyota, завдяки якій витрачає 6,2 л/100 км та проїжджає 887 км без дозаправлення.

Рекордсменом класу виступає Toyota RAV4 Hybrid з витратою 5,5 л/100 км у передньопривідній версії та запасом ходу до 972 км для повнопривідної модифікації.

Середньорозмірні седани

Гібридний Honda Accord у змішаному циклі витрачає 4,9 л/100 км, а в місті апетит падає до 4,6 л/100 км. Запас ходу на одному баку у моделі зростає з 763 до 988 км.

Нова Toyota Camry випускається виключно з гібридною силовою установкою і залежно від комплектації проїжджає від 962 до 1067 км на одній заправці. У передньопривідному виконанні седан витрачає 4,6 л/100 км у змішаному режимі. Навіть якщо обрати для Camry опційний повний привід, якого немає у конкурента, він одно залишається трохи економнішим за Accord.

Великі кросовери

Toyota Highlander Hybrid у будь-якому режимі руху витрачає 6,7 л/100 км проти 9,8 л/100 км у суто бензинової версії та додає +270 км до запасу ходу на одному баку.

Натомість у м'якого гібрида Mazda CX-70 компактний електромотор допомагає рядному 6-циліндровому турбодвигуну швидше розганятися, а не економити пальне. Через це Mazda значно потужніша на дорозі, але витрачає в середньому 9,4 л/100 км.

Моделі PHEV

Серед чотирьох японських виробників плагін-гібриди пропонують лише Toyota та Mazda. Безперечним лідером залишається передньопривідний Toyota Prius у базовій комплектації, який витрачає 1,9 л/100 км і долає на чистій електриці 71 км. Друге місце посідає кросовер Toyota RAV4 PHEV з показником 2,3 л/100 км та запасом ходу на електротязі до 84 км.

Великі кросовери Mazda CX-70 та CX-90 з однаковим гібридним мотором об'ємом 2,5 л поступаються компактнішим моделям Toyota. Модель CX-70 витрачає 3,9 л/100 км і проїжджає на батареї 51 км, а трирядний CX-90 споживає 4,2 л/100 км з електричним запасом ходу 43 км.

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