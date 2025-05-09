Какое авто остановит полиция даже без нарушений ПДД

Полиция. Фото: enovosty.com

Полиция обычно останавливает автомобили, водители которых нарушили Правила дорожного движения. Но существует несколько типичных случаев, когда спокойно проехать рядом с патрулем не получится.

Об этом написал Hyser.

Реклама

Читайте также:

Манера вождения

Водители, которые ведут себя на дороге странно - прыгают с полосы на полосу, внезапно останавливаются, включают поворотник, но не поворачивают, неожиданно сдают назад и тому подобное. Патруль обязательно поинтересуется причинами такого нетипичного поведения.

Грязный автомобиль

Слишком грязные машины не то чтобы оскорбляли тонкий эстетический вкус полицейских. Прежде всего грязь на фарах в темное время суток просто опасна для всех участников движения, ведь приглушает свет. А загрязненные номера государственной регистрации авто мешает дорожным камерам распознавать машину в случае нарушения правил.

Тонировка стекол

В Украине допустимая норма тонировки стекла автомобиля:

для ветрового не менее 75% светопропускания;

для бокового не менее 70%;

для заднего стекла ограничений нет, но стекло со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируется соответствующим знаком.

Густой дым

Если из выхлопной трубы валит густой белый, сизый или черный дым, то это свидетельствует о неисправности двигателя.

Габариты груза

Габариты грузов, перевозимых на багажнике по дорогам общего пользования в Украине, должны соответствовать строгим стандартам и нормам. Но даже если водитель все тщательно перемерил перед поездкой, надо готовиться, что авто будут останавливать патрули на протяжении всего пути к точке назначения.

Ранее мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф. Также Патрульная полиция сообщила, какие штрафы для велосипедистов за нарушение ПДД в 2025 году.