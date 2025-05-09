Какое авто остановит полиция даже без нарушений ПДД

Каких водителей полиция останавливает даже без нарушений ПДД
Полиция обычно останавливает автомобили, водители которых нарушили Правила дорожного движения. Но существует несколько типичных случаев, когда спокойно проехать рядом с патрулем не получится.
Об этом написал Hyser.
Манера вождения
Водители, которые ведут себя на дороге странно - прыгают с полосы на полосу, внезапно останавливаются, включают поворотник, но не поворачивают, неожиданно сдают назад и тому подобное. Патруль обязательно поинтересуется причинами такого нетипичного поведения.
Грязный автомобиль
Слишком грязные машины не то чтобы оскорбляли тонкий эстетический вкус полицейских. Прежде всего грязь на фарах в темное время суток просто опасна для всех участников движения, ведь приглушает свет. А загрязненные номера государственной регистрации авто мешает дорожным камерам распознавать машину в случае нарушения правил.
Тонировка стекол
В Украине допустимая норма тонировки стекла автомобиля:
- для ветрового не менее 75% светопропускания;
- для бокового не менее 70%;
- для заднего стекла ограничений нет, но стекло со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируется соответствующим знаком.
Густой дым
Если из выхлопной трубы валит густой белый, сизый или черный дым, то это свидетельствует о неисправности двигателя.
Габариты груза
Габариты грузов, перевозимых на багажнике по дорогам общего пользования в Украине, должны соответствовать строгим стандартам и нормам. Но даже если водитель все тщательно перемерил перед поездкой, надо готовиться, что авто будут останавливать патрули на протяжении всего пути к точке назначения.
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