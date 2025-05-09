Яке авто зупинить поліція навіть без порушень ПДР

Поліція. Фото: enovosty.com

Поліція зазвичай зупиняє автомобілі, водії яких порушили Правила дорожнього руху. Але існує кілька типових випадків, коли спокійно проїхати поруч з патрулем не вийде.

Про це написав Hyser.

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Манера водіння

Водії, які поводять себе на дорозі чудернацько — стрибають зі смуги на смугу, раптово зупиняються, вмикають поворотник, але не повертають, зненацька здають назад тощо. Патруль обов'язково поцікавиться причинами такої нетипової поведінки.

Брудний автомобіль

Надто брудні машини не те щоб ображали тонкий естетичний смак поліціянтів. Насамперед бруд на фарах в темний час доби просто небезпечний для усіх учасників руху, адже приглушає світло. А забруднені номери державної реєстрації авто заважає дорожнім камерам розпізнавати машину у разі порушення правил.

Тонування скла

В Україні допустима норма тонування скла автомобіля:

для вітрового не менш як 75% світлопропускання;

для бічного не менш як 70%;

для заднього скла обмежень немає, але скло зі світлопропусканням менш як 70% додатково маркується відповідним знаком.

Густий дим

Якщо з вихлопної труби валить густий білий, сизий або чорний дим, то це свідчить про несправність двигуна.

Габарити вантажу

Габарити вантажів, що перевозяться на багажнику дорогами загального користування в Україні, мають відповідати суворим стандартам та нормам. Але навіть, якщо водій все прискіпливо переміряв перед поїздкою, треба готуватися, що авто зупинятимуть патрулі протягом усього шляху до точки призначення.

Раніше ми писали, за які неочевидні порушення паркування можна отримати штраф. Також Патрульна поліція повідомила, які штрафи для велосипедистів за порушення ПДР у 2025 році.